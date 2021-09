Governo, Salvini: Letta e Conte ci vogliono fuori ma noi lì stiamo

Roma, 13 set. (askanews) - "La Lega c'è, e c'è dentro il governo, che è complicato. Tutti i giorni coi Letta, coi Conte che ti attaccano e polemizzano e cercano di farti saltere i nervi e cercano di farti uscire dal governo... Sarebbe meglio criticare da fuori ma io mi domando come sarebbe se i prossimi 2 anni l'Italia fosse con un governo in mano a Pd e 5 stelle. Io ci sto e, se vogliono uscire, escono loro. Noi lì stiamo. A fare i vigilantes". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Grosseto."Poi alcune battaglie le vinciamo e altre le perdiamo - ha ammesso il segretario della Lega - ma se per paura, per ipocrisia, per codardia e opportunismo eviti di dar battaglia e neanche scendi in campo hai già perso prima di cominciare e a me piace la gente che si mette in gioco".