Roma, 11 giu. (askanews) - "Conte è un presidente del Consiglio che nessuno ha mai messo in discussione. Io non voglio fare il suo lavoro, non questa volta". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, parlando negli studi di 'Porta a Porta'."Io ho tre braccialetti: quello di Fatima, quello del Milan e quello di Salvini premier. Ma per la prossima legislatura", ha aggiunto il segretario leghista.