Governo, Salvini: a Draghi chiederò allentamento restrizioni Covid

Milano, 1 feb. (askanews) - L'incontro tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Mario Draghi "avverrà spero già in settimana", e il segretario leghista chiederà "l'allentamento delle restrizioni" per il contenimento del Covid, "diritto alla scuola per tutti" senza "bizzarre distinzioni tra bimbi di 6-7 anni tra chi è vaccinato e chi non lo è, anzi sarebbe arrivato il momento di fare l'esatto contrario", lo stop alla riforma del catasto e "il tema energia" su cui la Lega chiede interventi ulteriori contro il caro bollette. Lo dice il leader della Lega arrivando in via Bellerio per il consiglio federale del partito.