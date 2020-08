[Il caso] Dall’audizione di Tridico al voto su Rousseau, la rivoluzione di Ferragosto che investe governo e maggioranza

Doppio mezzogiorno di fuoco per la politica nazionale alla vigilia del Ferragosto. Ballano la testa del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. E ballano le carriere politiche di molti big 5 Stelle e quella della segreteria dem e del premier Conte che ha scommesso tutto, e anche di più, sull’alleanza strutturale a egemonia Pd tra i democratici e il Movimento 5 Stelle. Detta così sono due poste in palio così grosse che nessuna delle due può essere veramente a rischio. Ma si sa come vanno certe cose: accadono quando meno te lo aspetti. O quando sei così convinto di poter controllare tutto che invece un dettaglio di quel tutto ti frega.

Doppio duello

Oggi a mezzogiorno, forse qualche minuto prima, la presidenza della Camera e della Commissione Lavoro della Camera invieranno ai membri dell’ufficio di presidenza e ai capigruppo della Commissione - tutti rigorosamente collegati - il link grazie al quale potranno “partecipare” alla seduta “informale e inedita” della Commissione in cui sarà ricostruita la strana storia dei duemila abusivi dei 600 euro, tutte persone che fanno politica a più livello tra cui tre deputati. Ci sarà un solo audito: il presidente dell’INPS Pasquale Tridico, il professore amico personale di Luigi Di Maio, tra i più forti sostenitori del reddito di cittadinanza e, da ultimo, anche del taglio dei parlamentari e quindi del referendum confermativo del 20-21 settembre. Soprattutto, Tridico è l’uomo che tiene in mano la lista dei duemila furbetti dei 600 euro. Che ha continuato ad agitare allarmando tutto il Paese ma distraendolo anche da molto altro.

L’audizione durerà “almeno un paio d’ore”. Giusto il tempo per iniziare a scrutinare il voto che si conclude, sempre stamani, a mezzogiorno sulla piattaforma Rousseau. Che è il secondo duello al sole del farwest della politica nazionale.

Torna lo streaming

A mezzogiorno, grazie ad un link, un monitor e il world wide web ci sarà la prima seduta totalmente a distanza del Parlamento italiano. Una seduta delicata, con molti aspetti critici da esaminare e che di sicuro sarebbe stato più efficace svolgere in presenza. E’ Ferragosto, però, il Parlamento è chiuso dal 6 agosto e i deputati, ma anche la Presidenza, pare abbiano in larga parte manifestato i loro dubbi circa il “fare ritorno a Roma per sentire Tridico”. Il rischio, grosso, è stato che fino a ieri pomeriggio tardi la seduta oltre che a distanza doveva restare anche segreta e ignota ai giornalisti. A favore dello streaming e quindi della trasparenza e della pubblicità della seduta s’è impuntato per primo Walter Rizzetto, ex 5 Stelle capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione lavoro. “Si sta negando lo streaming per non meglio precisati motivi tecnici, prima si chiede trasparenza e poi la si nega” ha denunciato Rizzetto sui social. Verso le 19 di ieri sera è passato lo streaming. “Non perché lo ha chiesto uno solo ma perchè, come da regolamento, lo hanno votato i tre quarti dei gruppi parlamentari” ha chiosato la presidente Debora Serracchiani (Pd). E basti questo per dire quanto tensione e imbarazzo si tagliano a fette.

Il grillino col bonus

Una volta chiarito che ci sarebbe stata la diretta streaming, anche il furbetto dei grillini ha dovuto cedere alla piazza e alla gogna mediatica. Si chiama Marco Rizzone, e membro della Commissione Attività produttive e di quella di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Come al solito il Movimento ha fatto il passo più lungo della gamba. Dopo quattro giorni in cui Crimi e Di Maio hanno permesso e garantito che loro “avrebbero cacciato dal Parlamento questi sciacalli”, ieri si sono dovuti accontentare della sospensione in attesa, nel caso, dell’espulsione dal Movimento. E’ chiaro che nè Crimi nè Di Maio hanno il potere di cacciare qualcuno dal Parlamento. A meno che non sia una decisione autonoma del diretto interessato. Scenario assai improbabile. Il Movimento arriva quindi per secondo - per ultimo - a fare pulizia.

Matteo Salvini ha giocato di anticipo e ha lasciato per oltre 24 ore il cerino in mano ai 5 Stelle. Ieri mattina ha deciso di incontrare la stampa in un hotel di Forte dei Marmi e ha potuto rivendicare a ragione che “la Lega ancora una volta non prende lezioni da nessuno”. Ha processato (al telefono) e poi sospeso i due onorevoli infedeli Andrea Dara ed Elena Murelli. In Veneto ha provveduto il governatore Luca Zaia a fare pulizia. Non saranno più ricandidati il vicepresidente della giunta Gianluca Forcolin e i consiglieri regionali Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli. Salvini ha lasciato aperto uno spiraglio: “Mi spiace per chi non verrà ricandidato, se ne riparlerà la prossima volta. Ma chi ha sbagliato deve pagare”. In Emilia Romagna è stato sospeso dal partito il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi. Nel Lazio l'ex sindaco di Amatrice e ora consigliere regionale di Fdi, Sergio Pirozzi, ha fatto sapere di non aver beneficiato direttamente del bonus richiesto invece dalla moglie “per mandare avanti la piccola edicola ad Amatrice”.

La lista dei duemila

Il fatto è che il non meglio precisato Ufficio antifrode dell’INPS avrebbe una lista di ben duemila amministratori di ogni ordine e grado che hanno - avrebbero - beneficiato del bonus da 600 euro. E siccome la caccia all’uomo - sempre perversa e questa volta non fa eccezione - ormai non si ferma finchè non trova il sangue, ecco che si arriva al ruolo del direttore Pasquale Tridico. E allo show down atteso per oggi. In diretta streaming. Tridico si presenterà accompagnato da tre tecnici e dovrà rispondere a molte domande: come gli è venuto in mente di fare questa lista di politici; da quando ha deciso quella che a tutti gli effetti è una “schedatura; sono stat schedati solo i politici o anche altre categorie di beneficiari del bonus; perchè la lista, pronta da fine maggio, è stata fatta trapelare solo ora nel pieno della campagna per il referendum sul taglio dei parlamentari. Non c’è dubbio, infatti, che questa vicenda dei 600 euro - triste e soprattutto indegna - abbia un indiscutibile valore contro la casta della politica. Un tempismo, quindi, assai sospetto quando mancano trenta giorni alla consultazione popolare.

Tempistica e dimissioni

Anche per questo oggi il centrodestra e Italia Viva potrebbero arrivare a chiedere le dimissioni di Tridico. “Prima vediamo cosa risponde” frena Rizzetto (Fdi). La capogruppo di Forza Italia Maristella Gelmini parla di “richiesta di dimissioni già sul tavolo”. Sul Presidente dell’INPS, grande amico oltre che consulente di Di Maio, piovono da tempo critiche e sospetti di non idoneità al ruolo. Prima di Natale aveva annunciato di aver abolito la povertà (come aveva già pronosticato Di Maio) del 60%. Peccato che nuovi conteggi abbiano poi dimostrato che la riduzione era pari allo 0,6 per cento. Migliaia di lavoratori, poi, non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione dell’era Covid. “Mi domando cosa Tridico aspetti a lasciare. Ha pagato i bonus ai parlamentari e non le casse integrazioni” ha detto Salvini. Leu lo attacca su un altro fronte. “L’Inps faccia anche i nomi di quegli imprenditori che hanno richiesto la cassa integrazione pur non avendo avuto calo di fatturato oppure hanno messo in cassa integrazione i lavoratori facendoli poi lavorare da casa in smart working”. Si tratta del 25 per cento delle aziende che hanno ottenuto la cig.

Il secondo duello

Si consumerà anche questo intorno a mezzogiorno. A quell’ora si chiuderà il voto sulla piattaforma Rousseau e sapremo se il Movimento si è “evoluto” come dicono Di Maio, Crimi e anche Grillo. O se si è definitivamente trasformato in casta, come sostengono molti analisti politici. E anche detrattori del Movimento. I quesiti a cui la base sta rispondendo da ieri alle 12 sono due e si tratta di due veri totem per il Movimento: la cancellazione della regola dei due mandati e l'alleanza con i partiti tradizionali. Il cambiamento, al momento, sarebbe valido solo per il voto alle amministrative. Di settembre e del prossimo maggio quando sono in scadenza molti sindaci tra cui Roma, Milano e Torino. Molti nel Movimento sanno però che questa prima deroga potrebbe aprire la porta anche ad una cancellazione del divieto a livello nazionale.

Un voto, una rivoluzione

Un voto, quindi, che vale una rivoluzione. Col favore del Ferragosto, tra l’altro. La posta in gioco è tanta. Prova ne è che ad urne aperte sono andati in pressing proprio i diretti interessati. A cominciare da Di Maio. “Voterò due Sì - ha detto l’ex capo politico - perchè mi fido dei territori”, perchè Virginia Raggi ha dimostrato di avere la capacità di sostenere “una pressione senza precedenti” e perchè “non bisogna temere le alleanze, le stesse che hanno consentito a Giuseppe Conte di diventare premier”. A ruota anche Virginia Raggi e Chiara Appendino, entrambe pronte a ricandidarsi.

Il problema è che il tetto del secondo mandato coinvolge il 25% degli attuali parlamentari. Una pattuglia per nulla esigua, dal presidente della Camera, Roberto Fico ai ministri Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, Fabiana Dadone, Federico D'Incà, Nunzia Catalfo, con i loro vice e sottosegretari come Laura Castelli, Manlio di Stefano, Carlo Sibilia, fino al capo politico reggente, Vito Crimi o gli ex componenti del governo, come Danilo Toninelli , Giulia Grillo o Barbara Lezzi. E poi Paola Taverna, Roberta Lombardi, Nicola Morra, Carla Ruocco, Francesco D'Uva, Giulia Sarti, Sergio Battelli, Giuseppe Brescia. Tutti questi e molti altri dovranno lasciare la politica alla fine di questo mandato che è il secondo e l’ultimo previsto dallo Statuto. A meno che le regole non vengano cambiate. Attraverso Rousseau. Come si sta cercando di fare in queste ore.

Un passaggio importante per il Pd e per Conte

La rivoluzione dei 5 Stelle riguarda direttamente anche il Pd. Se dovessero vincere i No, sarebbe la sconfitta di un progetto politico coltivato nell’ultimo anno tra Nazareno, Quirinale e palazzo Chigi che vede un’alleanza strutturata tra Pd e M5s con Conte premier. Se dovessero vincere i Sì, sarebbe invece la celebrazione di questo progetto politico. In entrambi i casi, però, il Pd rischia di non saper agguantare quella golden share dell’alleanza che i dem vogliono avere in base ai sondaggi.

Un osservatore molto attento di questo passaggio è proprio il premier Conte: è il più grande fan dell’alleanza Pd-M5s a livello locale per rafforzare quella nazionale. Che lo sostiene. appunto. Così, per far vedere che qualcosa fa anche il Professore, ieri è uscita una nota congiunta firmata Pd e M5s che dichiara la fine delle ostilità giudiziarie tra i due partiti. Che se ne sono dette e date di santa ragione fino ad un anno fa. Ieri sera invece - e anche in questo caso la tempistica non è casuale - “Pd e M5S hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al rinnovato clima politico”. Musica per le orecchie di Giuseppe Conte, che da tempo spinge per un accordo più strutturale tra le forze che sorreggono l'esecutivo. E in particolar modo tra i due principali attori della coalizione. Ora, poi, il tema diventa un altro: che succede se Conte diventa ingombrante per il Pd e per Di Maio?

C’è molta tattica e poca strategia in questa politica di agosto. Si dimenticano sfide più importanti: tenere a bada il virus, evitare nuovi lockdown, la ripresa economica, i progetti esecutivi che dovranno essere finanziati da Bruxelles. E tutti quei dossier bollenti rinviati a settembre. A Conte non resta che provare a stringere i bulloni di questa coalizione.