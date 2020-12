Governo, Renzi: se cade in Parlamento verifica altra maggioranza

Roma, 15 dic. (askanews) - "Se ci fosse una crisi c'è una cosa più importante del Pd, si chiama Costituzione e la Costituzione prevede che si vada a vedere in Parlamento se ci sono i numeri per un'altra maggioranza". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, in una intervista al Tg5."Ma io - ha aggiunto - continuo a sperare che non si parli di crisi ma di come spendere bene i soldi anzichè affidarli a 300 consulenti spuntati dal nulla, magari amici degli amici".