Governo, nuova bagarre in Senato. Leghista indossa maglietta su Bibbiano

Roma, 10 set. (askanews) - Nuova bagarre in Senato durante il dibattito per la fiducia al governo Conte bis. Dopo i toni quasi da stadio alla Camera, momenti di tensione anche in aula a Palazzo Madama, con il presidente Elisabetta Casellati costretta a sospendere i lavori perchè la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, durante il suo intervento, ha indossato una maglietta con su scritto: "Parliamo di Bibbiano", in riferimento al caso dell'inchiesta sugli affidi illeciti.Prima Casellati ha sollecitato la senatrice a togliere la maglietta indossata; poi, visto che Borgonzoni continuava a parlare, ha deciso di sospendere la seduta.Ripreso il dibattito, la bagarre però è continuata. La senatrice della Lega, dopo essersi tolta la maglietta "provocatoria", ha ripreso a parlare della vicenda Bibbiano lamentando l'assenza di tanti senatori nei banchi della maggioranza. La presidente Casellati ha nuovamente chiesto che si continuasse il dibattito senza chiasso ma nella file del Carroccio è ripreso il coro "dignità, dignità".Intanto, fuori dall'aula, il leader della Lega ha attaccato ancora il premier. "Lascio a Conte la sua poltrona, la sua slealtà, la sua mancanza di dignità: non farei a cambio per nulla al mondo", ha detto Matteo Salvini, parlando con i giornalisti. Per Salvini ha "tradito" chi diceva "mai con il partito di Bibbiano, di Banca Etruria, dei poteri forti. Sono orgoglioso di non essere a quei banchi del governo. Basta guardare quelle facce: c'è qualcuno che tradisce vergogna". Per quanto riguarda il rapporto con Conte, ha detto ancora, "ho conosciuto per tanti mesi quello che sembrava un presidente del Consiglio, non so cosa sia cambiato, cosa gli hanno promesso. Da un premier mi aspetto un'idea per l'Italia non insulti continui". "Conte - ha concluso - si vergogna dei 5 stelle, è uomo organico al potere. Abbiamo scoperto un nuovo Monti, un nuovo Gentiloni. Chi si somiglia si piglia".