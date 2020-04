Governo nomina Vittorio Colao a capo della Task Force sulla Fase 2

Roma, 10 apr. (askanews) - E' Vittorio Colao il presidente della cosiddetta Task Force che sarà chiamata a 'gestire' la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Il comitato è composto da 17 membri. Ne dà notizia un comunicato diffuso da Palazzo Chigi.Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si legge, è istituito un Comitato di esperti in materia economica e sociale (di seguito: Comitato) con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell'emergenza.Il Comitato opera in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal dottor Vittorio Colao, dirigente d'azienda, ed è composto dai seguenti membri: Elisabetta Camussi, Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano "Bicocca"; Roberto Cingolani, Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Riccardo Cristadoro, Consigliere economico del Presidente del Consiglio - Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d'Italia.Giuseppe Falco, Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG); Franco Focareta, Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna "Alma Mater Studiorum"; Enrico Giovannini, Professore di Statistica economica, Università di Roma "Tor Vergata"; Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti; Giampiero Griffo, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; Filomena Maggino, Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica - Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma "La Sapienza"; Mariana Mazzuccato, Consigliera economica del Presidente del Consiglio - Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London; Enrico Moretti, Professor of Economics at the University of California, Berkeley.Riccardo Ranalli, Dottore commercialista e revisore contabile; Marino Regini, Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano; Raffaella Sadun, Professor of Business Administration, Harvard Business School; Stefano Simontacchi, Avvocato, Presidente BonelliErede, Presidente Fondazione Buzzi; Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Modena - Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP).