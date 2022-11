Governo, Mulè(Fi): Calenda da Meloni? E' come cavallo Troia greci

Roma, 25 nov. (askanews) - "Se lo ricorda Laocoonte, no? Timeo Danaos et dona ferente, la mattina si trovarono a Troia il cavallo dei greci. Attenzione: da certe fonti non bisogna accettare niente. Abbiamo l'esperienza e la capacità di leggere i fenomeni della politica. E anche di capire qualcuno che pensa id essere un 'fenomeno'". Così il deputato di Fi, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, rispondendo al 'Riformista' in merito all'annunciato incontro con la Premier Giorgia Meloni sollecitato dal leader di Azione Carlo Calenda.