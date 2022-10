Governo,Meloni: la sinistra si rassegni, risolleveremo l'Italia

Roma, 16 ott. (askanews) - "Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati. Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilita' di governare con l'appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa e' la democrazia. Si mettano l'anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci". Lo dichiara via Facebook la presidente Fdi Giorgia Meloni, prossima premier in pectore.