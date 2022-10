Governo Meloni giura. Look total white o total black per ministre

Roma, 22 ott. (askanews) - Il governo Meloni giura davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel salone delle Feste del Quirinale. Per gli uomini prevale il look blu o comunque scuro mentre le ministre hanno fatto scelte total black o total white.In tailleur pantalone bianco e sedute in prima fila, la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati e la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli. Eugenia Roccella, ministra alla Famiglia, la natalità e le pari opportunità, ed Annamaria Bernini hanno invece scelto un completo spezzato scuro.Tra gli ospiti, seduta in prima fila c'è Francesca Verdini, compagna del leader della Lega Matteo Salvini che è salito al Quirinale insieme a lei e ai figli. Nel salone è arrivato anche il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, insieme alla figlia Ginevra.