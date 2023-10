Governo, Meloni: contro di noi cattiveria mai raggiunta

Roma, 22 ott. (askanews) - "A un anno di distanza, a quegli italiani che ci sostenevano allora, se ne sono aggiunti altri che ci riconoscono serietà e coerenza, che hanno visto che non abbiamo interessi personali da perseguire e che abbiamo il coraggio e la pazienza per scardinare una a una le incrostazioni di potere che hanno affogato questa nazione, riformare nel profondo quello che va riformato senza guardare in faccia a nessuno".

Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni nel contributo video trasmesso al termine della kermesse di fratelli d'Italia "l'Italia vincente" al teatro Brancaccio di Roma."E questa - ha sottolineato Meloni - è anche la ragione per la quale la cattiveria verso di noi, i metodi che si utilizzano per tentare di indebolirci, hanno hanno raggiunto vette mai viste prima".