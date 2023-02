Governo, Meloni: tra 5 anni saremo qui, guarderemo Pil non consenso

Berlino, 5 feb. (askanews) - La nostra è la "responsabilità di chi non guarda all'oggi. Noi abbiamo avuto per molti anni una politica con un orizzonte corto, che guardava solo al consenso. Quando hai un orizzonte lungo, sai che le risposte non sono quelle che passano sul piano della comunicazioni ma quelle che le persone si ritrovano in casa. Noi saremo qui tra cinque anni, e tra cinque anni io non guarderò il consenso ma guarderò il Pil. E allora arriverà anche il consenso, che non sarà quello effimero di chi lo ha comprato ma di chi lo ha costruito con risposte serie". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla manifestazione del centrodestra a sostegno della candidatura di Francesco Rocca a governatore del Lazio.