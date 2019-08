Il M5S: senza il sì a Conte inutile vedersi. Salta il vertice delle 11

Le cose almeno apparentemente si complicano. È annullato il vertice in programma alle 11 tra le delegazioni del M5S, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, e del Pd, Nicola Zingaretti e Andrea Orlando. A quanto si apprende da fonti Dem, una telefonata è giunta da Palazzo Chigi al Nazareno per annullare l'incontro. Intanto la direzione del Pd sugli sviluppi della crisi di governo, che avrebbe dovuto tenersi oggi alle 18, è rinviata a domattina alle 10. Lo si apprende da fonti Dem.

La posizione del M5S

La posizione dei pentastellati resta nel frattempo rigida. "Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5S è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti", si legge in una nota del Movimento Cinquestelle a proposito della trattativa con il Pd per il governo.

"In una fase così delicata per il Paese - affermano i 5S - non c'è tempo da perdere. Noi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse".

Dichiarazioni piccanti

E le dichiarazioni si fanno a volte piccanti. "Predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si è parlato nè di temi nè di legge di bilancio. Così non va proprio bene", sottolineano i Cinquestelle. "Ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla. Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile. Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a Conte", concludono.

La dichiarazione di Bonifazi

"Sono uno serio e responsabile. Credo al Governo Istituzionale. E mi va bene anche Conte. Ma se devo accettare Di Maio al Viminale, per me si può andare a votare subito", scrive su Twitter il senatore Pd Francesco Bonifazi, molto vicino a Matteo Renzi.

Secondo fonti interne del Pd "l'accordo di Governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell'Interno e il Vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum".