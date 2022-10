Governo,Lollobrigida: mandato pieno Fdi a Meloni,ricevuto da italiani

Roma, 5 ott. (askanews) - "È stata una riunione lunga, abbiamo ragionato molto sulle priorità per la nazione, e un movimento come il nostro che può ambire ad esprimere il presidente del Consiglio deve organizzarsi per rispondere al nostro primo impegno, cioè dare agli italiani la realizzazione del programma che abbiamo scritto, risolvere problemi contingenti e lavorare sulla strategia. Se è stato dato un mandato su questo alla presidente Meloni? Certo, è scontato che le concitate ore che dovrà affrontare richiedono un mandato pieno che peraltro non gli abbiamo dato noi ma gli elettori con il loro voto". Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Fdi, Francesco Lollobrigida, al termine dell'esecutivo nazionale del partito che si è svolto in via della Scrofa.