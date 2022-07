Governo, Licheri: "M5s non fara' mai cadere un esecutivo per convenienza"

"Voglio subito rassicurare che non troverete mai un 5 Stelle che, sulla base di convenienze elettorali, faccia cadere il governo, qualunque cosa possa accadere, siamo fatti cosi'". Cosi' il senatore del M5s, Ettore Licheri rispondendo alle comunicazione del premier Draghi a Palazzo Madama. "Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilita' - ha aggiunto - ma non possiamo non chiederle un cambio di passo, non possiamo non chiederle come davanti a questa emergenza occorrano azioni concrete". Il senatore pentastellato ha anche aggiunto: "Noi non chiediamo poltrone come ha fatto Romeo della Lega. Non chiediamo rimpasti, ma chiediamo di poter dare risposte ai nostri cittadini", ha concluso.