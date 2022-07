Governo: Letta, serve un confronto con Draghi in Parlamento

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "La cosa più naturale è che il presidente del Consiglio venga in Aula e indichi un percorso possibile per i 9 mesi che abbiamo davanti e i partiti indichino se è convincente oppure no. Quello che si dirà in Parlamento la settimana prossima sarà decisivo". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in un punto stampa a Milano. "A seguito del voto (di oggi in Senato ndr) vedremo se tutto avverrà come si immagina. Se le cose andranno come è stato annunciato, è evidente che c'è bisogno di un chiarimento politico di fronte al paese, in Parlamento", sostiene Letta, secondo cui "quella che per noi è la strada naturale è che si vada in Parlamento ad ascoltare il presidente del Consiglio e ogni partito politico della maggioranza si assuma le sue responsabilità sul prosieguo della legislatura. Questo Governo è nato in parlamento, lì si deve capire cosa deve succedere. Ascolteremo le parole del presidente del Consiglio e lì diremo la nostra". (ANSA).