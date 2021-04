Governo, Letta: se la Lega non vuole starci non ci stia

Milano, 25 apr. (askanews) - "Se la Lega non vuole stare al Governo non stia al Governo". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso della trasmissione In Mezz'ora in più. "Io spero che non succeda, ma mi stupisce che oggi Salvini stia partecipando a una raccolta firme contro il coprifuoco che il governo, di cui lui fa parte, ha deciso"."Non voglio creare problemi, perchè io voglio che il governo vada avanti per due anni fino alla fine della legislatura, ma per quanto mi riguarda io suggerisco sommessamente di considerare che è successo una volta e non deve succedere più. Chi lo fa deve tirare le conseguenze", ha detto Letta, riferendosi all'astensione della Lega nel Cdm sulle riaperture.