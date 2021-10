Governo,Letta:quadro politico reggerà, con Draghi Pd cresce e vince

Roma, 18 ott. (askanews) - "Il Pd cresce e vince sostenendo il governo Draghi ed è assolutamente a suo agio in questa situazione politica sono altri che non sanno come starci e gestirla senza perdere elettoralmente, ognuno tragga le sue conclusioni ma il quadro politico è positivo per il paese e il Pd trae vantaggio dal perseguire l'interesse del paese ed essere percepito dagli italiani così. Continueremo così con la massima determinazione, le questioni interne alla Lega le vedano loro. Io penso che il quadro politico regga perchè questo voto rafforza il governo". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, durante una conferenza stampa al Nazareno rispondendo a proposito della tenuta del governo all'indomani delle amministrative.