Governo: Lega, Salvini vuole completare lavoro con Draghi

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Matteo Salvini non sta progettando alcuna uscita dal governo: la Lega intende rimanerci, con Mario Draghi a Palazzo Chigi, per completare il lavoro. E' quanto trapela da fonti leghiste che smentiscono la volontà di uscire dall'esecutivo. In quest'ottica - proseguono le stesse fonti - va letta anche la campagna sulle bollette e (in prospettiva) sul nucleare pulito. Il partito è al lavoro su dossier urgenti e che toccano nel vivo famiglie e imprese. Certo, è necessario un cambio di marcia su alcuni temi a partire dall'immigrazione. (ANSA).