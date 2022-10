Governo,Lega:avanti tutta su taglio burocrazia,flat tax,Quota41

Roma, 4 ott. (askanews) - "Avanti tutta sull'estensione della Flat Tax fino a 100.000 euro di fatturato e superamento della legge Fornero grazie a Quota41, per dare opportunità ai giovani". È il succo dei ragionamenti di molti membri del Consiglio Federale della Lega (attualmente in corso a Roma), secondo quanto riferito dal Carroccio. "Revisione del Reddito di Cittadinanza, taglio della burocrazia e sblocco dei cantieri le altre priorità per il governo nascente".