Governo al lavoro sulle nomine, ore decisive per Cdp e Ferrovie

Roma, 26 mag. (askanews) - Ultime ore di lavoro per la scelta dei nuovi vertici di Cassa Depositi e prestiti e Ferrovie. Questa mattina il ministro dell'Economia Daniele Franco ha avuto un confronto con Mario Draghi a Palazzo Chigi, dove il titolare del Mef potrebbe tornare in serata.Domani, infatti, è in programma l'assemblea di Cdp per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Per la guida di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto si apprende da fonti di governo, il nome in pole position resta quello di Dario Scannapieco, già vicepresidente della Banca europea degli investimenti (Bei) e del Fondo europeo per gli investimenti (Fei).Vicino alla chiusura, spiegano le fonti, anche il dossier Ferrovie, dove dovrebbe essere indicato Luigi Ferraris, ex amministratore delegato di Terna.