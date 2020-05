Governo lavora su ipotesi election day regionali-referendum 20-9

Roma, 26 mag. (askanews) - E' ancora in corso a Palazzo Chigi la riunione del governo sulla data delle consultazioni elettorali. Al vertice partecipano il premier Giuseppe Conte, il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e i ministri capidelegazione della maggioranza all'interno del Governo: Alfonso Bonafede (M5S), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (LeU) e Teresa Bellanova (Iv). Il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà ha lasciato la riunione in anticipo per una videoconferenza con i capigruppo di opposizione sul dl rilancio.Al momento, secondo quanto si apprende da fonti di governo, l'orientamento è quello di tenere l'election day il 20 settembre, accorpando insieme le regionali rinviate per il coronavirus, il referendum sul taglio del numero dei parlamentari e le comunali. La consultazione si terrebbe in due giorni, anche lunedì 21, come suggerito dal comitato tecnico scientifico.La decisione definitiva non è stata però ancora presa. Molti governatori uscenti delle regioni coinvolte (Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D'Aosta) chiedono di anticipare il più possibile la data: se non a luglio, almeno all'inizio del mese di settembre.