Roma, 11 giu. (askanews) - "Sarà necessario un incontro con i tecnici del Mef e il ministro Tria per mettere a punto una strategia da adottare nell'interlocuzione con l'Europa, volta ad evitare una procedura di infrazione per il nostro Paese, e per impostare una manovra economica condivisa". E' quanto afferma palazzo Chigi in una nota al termine del vertice a palazzo Chigi.