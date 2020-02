[Il caso] Conte prova a blindare il governo mentre Salvini sale al Colle e Di Maio consuma un paio di vendette 

Sembra tornata in freezer la spallata, l'ennesima, al premier Conte. Il presunto "colpevole" di aver trascinato il paese in una psicosi insensata ("gravi difetti di comunicazione" aveva denunciato ieri Matteo Renzi), di "non aver difeso gli interessi nazionali straparlando tutto il giorno in TV lanciano allarmi" (Salvini) con il risultato di un danno economico che già ora impatterà per mezzo punto di pil, tace per il secondo giorno di fila, si occupa di fare il premier lasciando il ministro della Salute Roberto Speranza a fare - con i toni e la misura giusta - il suo mestiere di rendicontazione della diffusione del virus. Da due giorni palazzo Chigi, oggettivamente al centro di un incidente nella comunicazione, sta provando a cambiare narrazione. Si spiega che "l'Italia ha fatto molti più tamponi degli altri paesi europei"; che comunque "essere positivi non significa essere contagiosi e infetti"; che su 400 quelli "veri" positivi sono circa la metà"; che "il problema reale, vista la facilità di diffusione, è poter garantire sostegno medico e la terapia intensiva a quei pazienti già deboli e che rischiano di più". Rassicurazioni che però non riescono, almeno in base all'indice di borsa (-2%) e spread (oltre i 160 quando dieci giorni fa era a 130), a invertire il sentiment. Degli italiani. E degli stranieri. Il Pd alza le barricate, parla di "governo amuchina", che nascerebbe cioè sulla speculazione politica e avverte fin dalla mattina: "Mai con le destre". I 5 Stelle, soprattutto coloro che hanno già incarichi di governo o comunque di rilievo, seguono a ruota, "giù le mani da Conte e dal governo".

Di Maio e la doppia rivincita

Ma il problema Il premier lo ha anche in casa. In casa sua. Tra i 5 Stelle. Perché ieri Luigi Di Maio ha tenuto un'affollatissima conferenza stampa alla sede della Stampa estera. Il ministro degli Esteri ha voluto parlare ai media stranieri per tranquillizzare turisti, uomini d'affari e investitori e dire loro di "tornare in Italia" dove la situazione "grazie al nostro eccellente sistema sanitario" è sotto controllo e, soprattutto, non è quello che si racconta in giro. Il problema è che "probabilmente abbiamo fatto più tamponi rispetto ad altri paesi europei. Ma questo non può certo essere un problema". Accanto a sè il titolare delle Farnesina aveva il ministro della Sanità Roberto Speranza e il professor Ippolito, responsabile dello Spallanzani a Roma. In realtà ieri mattina Di Maio ha consumato due piccole/grandi vendette che possono risultare assai più insidiose, per il governo, che non un asse Salvini-Berlusconi-Renzi.

Una lezione a Conte

L'ex capo politico del Movimento ha gestito la conferenza stampa con piglio da premier. Ha distribuito schede da cui risulta che Covid-19 ha coinvolto "solo lo 0,089 per cento dei comuni italiani", che "non c'è motivo di creare panico perché l'Italia è sicura". Chi lo fa ci reca "un grave danno d'immagine". Ha citato l'Oms, che per prima ha usato il termine già ai primi di febbraio, per accusare "l'infodemia", l'eccesso di circolazione di notizie, alcune corrette, altre meno, che generano panico nei cittadini, che può fare più danni di una epidemia. Ha ringraziato e elogiato tutto il sistema sanitario nazionale spiegando che allo Spallanzani si registra il 100 per cento delle guarigioni (tre su tre). E che "non ci si può certo accusare di aver fatto troppi test...". Lasciando intendere che, semmai, altri paesi non ne hanno fatti o ne tacciono i risultati. Ha biasimato la percezione che c'è all'estero per cui " sembra che tutta Italia sia affetta da coronavirus. Non è così". Lo dicono i numeri, "sono stati colpiti lo 0,2% dei comuni in Veneto e lo 0,5% in Lombardia, un numero molto limitato di aree tutte peraltro sotto stretto controllo". In questo momento in Italia "senza voler minimizzare, sono coinvolti poco più di dieci comuni. Se i nostri figli vanno a scuola nella maggioranza delle scuole questo significa che anche gli stranieri possono venire qui come turisti e come investitori". Un'informativa secca, pulita, senza troppi giri di parole, precisa, severa. "Le tante notizie errate che girano all'estero stanno danneggiando il nostro tessuto economico e le reputazione della nostra comunità scientifica" ha avvertito il ministro. Così un leader tutela gli interessi nazionali in un momento difficile. Così purtroppo non è stato nei primi giorni.

Una lezione anche per Rocco

Certo è facile correggere il tiro dopo che altri hanno sbagliato. Di Maio ha intravisto l'occasione e ne ha approfittato. Con una certa soddisfazione, probabilmente, considerati i rapporti ridotti ai minimi termini. Con il premier Conte. E con il suo portavoce Rocco Casalino. All'ex uomo ombra di Di Maio, che poi scelse subito Conte e la cabina di regia di palazzo Chigi, è riservata la seconda lezione di giornata. Il passaggio che Di Maio nel suo intervento ha voluto riservare alla comunicazione è stato micidiale. "A fronte dell'emergenza Covid serve responsabilità anche nella comunicazione istituzionale. Se in alcuni paesi del mondo siamo finiti nella lista dei paesi sconsigliati, questo succede perché qualcuno decide di chiudere le scuole quando non c'è bisogno o dichiara emergenze quando non c'è bisogno". Ha due obiettivi Di Maio: il livello politico che ha assunto quelle decisioni; il livello comunicazionale che ha fatto in modo che fossero diffuse per almeno tre giorni a reti unificate in tutte le TV.

Spallata fallita?

Di Maio non concede mezza parola sull'ipotesi di governo di unità nazionale per far fronte all'emergenza economica oltre che sanitaria. Di sicuro non gli spiace tenere sulle spine palazzo Chigi e l'alleanza strutturale che Conte considera già fatta tra Pd e M5s. Ma il governissimo, il governo di unità nazionale, il governo elettorale o governo antivirus è stato il tema di giornata mentre Conte passeggiava a Napoli con Emmanuel Macron e faceva quattro passi tra i vicoli e l'osanna delle signore e qualche pensionato che gli ha detto: " Complimenti per la perseveranza". Dopo le ricostruzioni e i retroscena pubblicati ieri sui giornali a proposito di un'intesa tra i due Mattei per sostituire Conte (galeotto un fuori onda in cui il governatore Fontana racconta della solidarietà di Renzi via WhatsApp commentando "odia più Conte di Salvini"), ieri mattina è stato il leader della Lega il primo ad uscire allo scoperto in una conferenza stampa alla Camera. "Noi vogliamo che l'Italia riparta. E con il governo Conte non riparte" è stata la premessa del leader della Lega. Ha un qualche peso il fatto che prima di incontrare i giornalisti Salvini ha avuto un colloquio con il Capo dello Stato che in questi giorni ha dovuto far sentire la sua moral suasion dopo che Conte è scivolato sull'ipotesi di commissariare i governatori sulla sanità e ha avanzato il dubbio che "qualcosa non abbia funzionato nella sanità lombarda. A Codogno nel cui ospedale si è sviluppato il virus quando il paziente 1, il manager di 38 anni, è stato ricoverato 36 ore senza che gli fosse diagnosticato il Covid 19. "Siamo in grado di votare da qui a 8 mesi? Probabile" ha detto Salvini. Che ha aggiunto: "Conte non può accompagnare il Paese, se arriva qualcun altro che decide 3 cose da fare in questi 8 mesi, la Lega darà il suo sostegno". Dunque, un governo elettorale, senza il Pd e aperto ai soli delusi del Movimento 5 Stelle. Partendo dal centro destra - ma Giorgia Meloni ha già detto no - e con parole d'ordine che suonano come una strizzata d'occhio a Matteo Renzi: infrastrutture, riduzione delle tasse e della burocrazia e uno shock economico.

Il post di Renzi

L'ex segretario del Pd non sembra voler raccogliere inviti. E smentisce ogni ricostruzione. Una cosa è chiedere "unità nazionale" per gestire e provare ad uscire in fretta da questa crisi acuta sanitaria ed economica. Altro, e ben diverso, un patto di governo di unità nazionale. La distanza fra i due concetti è molto flessibile. Dipende dai giorni. E questi non sono ancora tempi per lavorare a progetti simili. "Leggo alcuni media rilanciare gossip e retroscena" è l'incipit del post che vuole chiarire perché ha scritto al governatore Fontana, l'uomo che Salvini ha voluto alla guida della Lombardia al posto di Maroni. "Martedì, dopo le assurde polemiche tra Governo e Lombardia (lunedì sera Conte aveva accusato la sanità lombarda di "qualche falla", ndr) ho pubblicato un post con un invito all'unita' nazionale, ho scritto un messaggio al Presidente della Lombardia Fontana e ho parlato al telefono con il Presidente del Consiglio Conte. A tutti ho augurato buon lavoro assicurando massima vicinanza e massimo rispetto istituzionale. Nelle difficoltà si sta insieme. Stanco del solito gossip pubblico qui la chat con Fontana. Altro che odio e divisioni: noi siamo per lavorare tutti insieme". Lo screenshot dello scambio di messaggi spazza via ogni dubbio e ricostruzione. E la frase "spiace per le tensioni" , deve essere presa per quello che è soprattutto se accompagnata alla telefonata con Conte. Tanto rumore per nulla, dunque. Se poi Fontana, come dice il fuori onda, ha interpretato e chiosato il messaggio ricevuto come prova che "è più forte l'odio di Renzi per Conte", è stata un sua libera interpretazione.

La crisi economica

In realtà, il giorno prima Il senatore di Firenze è sembrato riaprire il dossier "sostituzione Conte" e "governo tecnico" ma non adesso ed eventualmente come conseguenza del fatto che le due crisi, sanitaria ed economica, dovessero essere troppo per un governo politico e chiamassero invece in aula un governo di unità nazionale consegnato a tecnici. "Non basterà un'aspirina - aveva scritto lunedi Renzi nella newsletter - occorreranno misure fortissime perché gli errori di comunicazione hanno prodotto un danno enorme all'estero, oltre che in Italia. E questi danni si faranno sentire sul turismo, sulla manifattura, sull'agroalimentare. Dovremo ripartire con mille difficolta'". L' ideale sarebbe ripartire e "mettersi insieme senza distinguo politici assurdi". E, in quel caso, "Italia Viva c'è. Ci faremo sentire a tutti i livelli per stimolare le Istituzioni a fare le scelte giuste".

Al Colle

Il dialogo tra Salvini e il Capo dello Stato è riservato e nulla di ufficiale è trapelato. Il leader della Lega ha voluto consegnare anche a Mattarella le prorogate economiche per piccole e medie imprese, nello specifico per turismo, agroalimentare e cultura elaborate dalla Lega in queste ore "per dare subito risposte concrete" a realtà economiche che rischiano di togliere almeno 10 miliardi al pil nazionale. Un comportamento collaborativo e responsabile, quello di Salvini, per cui ha lavorato molto in questi giorni Giancarlo Giorgetti. Certo, poi c'è il sospetto, alimentato da cattivi pensatori, che "dietro l'alto, forse spropositato numero di tamponi fatto in Lombardia, su decisione quindi del governatore leghista Attilio Fontana, ci sia stata una manovra per alimentare l'allarme, fomentare la paura e mettere in difficoltà il Conte 2". Un giornalista ieri ha fatto questa domanda a Di Maio. Il ministro degli Esteri ha risposto di "non voler credere ai complotti". Intanto la domanda è stata articolata e messa lì. Ognuno ne faccia quello che vuole. Al di là di tutto questo, buoni e cattivi pensieri, è molto probabile che Salvini abbia voluto spiegare al Presidente della Repubblica come vede lui la situazione. La sua disponibilità ad un governo che fa ciò che serve adesso per fronteggiare le due crisi e poi il voto. Le regionali di maggio saranno, è convinto, la prova di dove va il consenso del Paese. Anche se ieri sera Zingaretti, nell'happy hour milanese, ci ha tenuto a dire che ormai "il Pd dista appena due lunghezze dalla Lega". Il Presidente, come sempre avrà preso nota e messo via se e quando dovesse arrivare il momento delle decisioni.

Il no secco del Pd

A scanso di equivoci il Pd fa sapere di prima mattina, mentre appunto Salvini è a colloquio con Mattarella, cosa ne pensa di eventuali governissimi. Prima Orlando, poi Bettini, non se ne parla proprio. Lo chiamano governo Amuchina, lo riducono a "manovra di palazzo per scavalcare Conte e spingerlo fuori dalla scena", a "speculazione dell'emergenza". Ma nessuna emergenza, ha chiarito il vicesegretario Orlando, "può giustificare o rendere praticabile un'alleanza con la Lega". Ancora più netto Goffredo Bettini: "Non si utilizzi cinicamente il dramma di tante famiglie, per manovre politiche tese a coprire le difficoltà di alcuni partiti e leader. L'unita' d'azione nell'emergenza e' un dovere di tutti. La formazione di un governo è una scelta politica. E noi con la destra sovranista e populista non possiamo fare alcun governo". Non c'è dubbio che l'odio del Pd nei confronti del suo ex segretario raggiunga ormai quasi i livelli di un'ossessione. Più forti e prioritari rispetto a qualsiasi altro ragionamento.

La blindatura di Conte

Il Presidente del Consiglio ha a sua volta alzato un muro alle "manovre" dei due Mattei. "Un governo di unita' nazionale? Siamo già un governo unito per la nazione". Risposta secca. Molto sicura di se. Rafforzata plasticamente anche dalla giornata di ieri: tutto il giorno con Macron a Napoli e poi a sera la cena con il Presidente Mattarella e qualche ministro Pd e 5Stelle. Conte, consapevole di essere tornato nel mirino di Salvini e sotterraneamente anche di Matteo Renzi, è convinto che parlare di governo di unità nazionale sia "un boomerang" e che gli italiani "capiscono il gioco". Con il suo staff ieri il premier ha messo in campo un vero e proprio contrattacco su tre mosse: fare sfoggio del rinnovata asse con Parigi; l'asse con il Quirinale e lo sbarramento issato da M5s e Pd a qualsiasi ed eventuale fuga in avanti di Italia Viva.

Ma è chiaro a tutti che o il governo fa subito qualcosa per dare risposte concrete ad un'economia già ferma e ora piegata, oppure tutte le opzioni sono sul tavolo.