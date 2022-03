Roma, 29 mar. (askanews) - "L'Italia fa parte non solo dell'Unione europea, ma anche dell'Alleanza atlantica, della Nato, e quindi come ha detto anche nei giorni scorsi il ministro Guerini è fondamentale il rispetto degli impegni in merito all'aumento delle spese militari". Lo ha affermato la ministra Maria Stella Gelmini, capodelegazione di Forza Italia al Governo, ospite su Rete 4 di Barbara Palombelli a "Stasera Italia".