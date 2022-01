Governo, fonti parlamentari Lega: Giorgetti valuta dimissioni

Roma, 29 gen. (askanews) - Il capo delegazione della Lega ala Governo Giancarlo Giorgetti "da diverso tempo" starebbe valutando le dimissioni da ministro, valutazione in corso anche in queste ore. Lo riferiscono fonti parlamentari della Lega, spiegando che a pesare sarebbe la mancata valorizzazione del lavoro svolto nel governo da parte del partito ("Viene silenziato tutto quello che fa"), e anche "gli attacchi da parte di alleati di governo".Stamattina il ministro dello Sviluppo aveva consegnato ai cronisti una frase sibillina sulla "svolta" in atto in quelle ore: "Per qualcuno porta al Colle, per me porta a casa".