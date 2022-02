Governo, Fedriga: serve responsabilità, non è campagna elettorale

Trieste, 18 feb. (askanews) - "Serve un senso di responsabilità da parte di tutti con la consapevolezza che è un governo di emergenza nazionale. Capisco che ci sono le elezioni il prossimo anno, però non si può pensare di governare semplicemente mirando alla prossima campagna elettorale. Occorre un progetto per il Paese". Così Massimiliano Fedriga, della Lega, presidente della Conferenza delle Regioni e della regione Friuli Venezia Giulia, a 'Un giorno da pecora', in Radio rai, commentando i richiami alla maggioranza di governo arrivati ieri dal presidente del Consiglio Mario Draghi.