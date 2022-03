Governo, Fedriga: non sacrificare futuro su altare elettorale

Roma, 8 mar. (askanews) - "La cosa importante è non sacrificare sull'altare della campagna elettorale il futuro del Paese". Lo afferma Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, in una intervista al Corriere della Sera parlando delle fibrillazioni nella maggioranza sulla riforma del catasto."Le dichiarazioni del premier Mario Draghi e quelle del centrodestra coincidono: entrambi dicono di voler evitare l'aumento della pressione fiscale. Credo che anche il centrosinistra la pensi così. La cosa migliore sarebbe quindi trovare un testo condiviso che dia certezze in tal senso". Tensioni nella maggioranza? "Era prevedibile che a un anno dal voto ci sarebbero state tensioni di questo genere. Non dimentichiamo che questo è un governo di unità nazionale in cui coesistono progetti molto diversi che devono trovare una sintesi. Io mi auguro che la legittima voglia di affermarsi non prenda il sopravvento. I partiti hanno già rinunciato con coraggio al consenso più facile. Ora, abbiano la coerenza di continuare nell'azione a favore di tutto il Paese e non della loro parte soltanto".