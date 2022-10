Governo,Fedriga: nessun braccio di ferro della Lega sul Viminale

Trieste, 5 ott. (askanews) - "Non ci sono bracci di ferro della Lega sul Viminale con Forza Italia e Fratelli d'Italia". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo stamani ai giornalisti a Trieste."Vedo solo la voglia di fare proposte e di collaborare. Questo è un Governo che durerà 5 anni. E' un Governo che, quindi, deve ragionare in prospettiva, e non ci si può limitare alla formazione del Governo stesso. La volontà è dare stabilità a questo Paese. Io l'ho detto addirittura quando non si sapeva ancora chi avrebbe vinto le elezioni. Anche se avesse vinto la parte avversa, io mi sarei auspicato che comunque fosse garantita la stabilità. E' un problema strutturale. Si indebolisce il Paese, anche la tutela degli interessi nazionali in quelli internazionali, quando si continuano a cambiare Governi e ministri".