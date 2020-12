Governo: Faraone, rimpasto non è priorità per Iv

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Italia viva vuole il rimpasto di governo? "Assolutamente non è una priorità per noi". Così ha risposto Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv, in collegamento con 'Un giorno da pecora' su Radio 1. E ha chiarito: "Tutti si aspettavano che noi andassimo ai tavoli di maggioranza per non proporre un tubo, perché il nostro interesse era il rimpasto. Quando invece abbiamo proposto i contenuti, abbiamo visto che le altre forze politiche erano impreparate e pensavano che noi volessimo solo ritoccare qualcosa del Conte 2. Noi chiediamo molto di più per cambiare". (ANSA).