Governo, Enrico Letta: "Momento positivo per Paese, dare continuita'"

"I partiti come il nostro vogliono che ci sia buon governo fino alla fine della legislatura e vogliono che ci siano le condizioni anche perche' le elezioni siano delle elezioni in cui ci si confronti bene in modo tale che ci sia anche nella prossima legislatura una buona azione di governo. Sono convinto che in questo momento bisogna veramente fare di tutto per dare continuita', per lavorare bene, per applicare bene tutto cio' che nella legge di bilancio c'e' e dare un segnale di fiducia e di ripresa alle imprese. Questo e' un momento positivo per il Paese, bisogna dare fiducia e noi siamo qui per dare fiducia". Lo ha detto il leader del Pd, Enrico Letta, entrando all'Assemblea di Alis, rispondendo ai giornalisti circa il futuro del governo.