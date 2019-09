Governo, Di Maio: tanto da fare, primo è taglio parlamentari

Roma, 6 set. (askanews) - "C'è tanto lavoro da fare e non abbiamo tempo da perdere. Anche per questo motivo oggi ho incontrato i ministri M5S alla Farnesina. Ho visto persone motivate, pronte a dare il massimo per gli italiani. Con loro abbiamo fatto il punto su tutti i provvedimenti da portare avanti. Questo governo è nato, infatti, per dare risposte immediate agli italiani". Lo scrive su facebook Luigi Di Maio, Capo politico del M5s, e ministro degli Esteri."Intanto abbiamo il taglio dei parlamentari da concretizzare. E siamo pronti all'ultimo voto. Si tratta dell'ultima votazione alla Camera e poi elimineremo 345 poltrone, risparmiando mezzo miliardo di euro da investire in servizi per i cittadini", aggiunge Di Maio.