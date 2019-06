Governo, Di Maio: nessuno riuscirà a mettermi contro Conte

Roma, 11 giu. (askanews) - "Per me di manovre correttive non se ne deve neanche parlare". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, parlando del vertice di ieri a Palazzo Chigi ai microfoni di Rtl 102,5."Noi dobbiamo essere forti delle nostri convizioni - ha detto parlando della procedura d'infrazione della Commissione europea -, siamo paese fondatore e siamo al pari di Francia e Germania. Siamo paese che può pretendere rispetto. Abbiamo tutto quello che serve per pretendere che prossima Legge di bilancio aumenti gli stipendi e abbassi le tasse. Non credo che l'obiettivo sia andare contro l'Unione europea, ma dobbiamo abbassare le tasse e aumentare gli stipendi attarverso il diaologo"."Nessuno risucirà mai a mettermi contro il presidente del consiglio - ha aggiunto - che ha sempre portato avanti le battaglie alla Commissione europea. Non mi interessa andare allo scontro, per me di Manovre correttive non se ne deve neanche parlare".