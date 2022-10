Governo, dal Cdm ok al decreto unico su Covid, carcere ostativo e rave party. La lista dei sottosegretari e vice ministri

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto unico sulle misure per il Covid, i rave e il carcere ostativo. C'è anche il rinvio al 30 dicembre dell'attuazione della riforma Cartabia tra le misure decise dal governo con il decreto. Il consiglio dei ministri ha approvato poi la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. Stop a partire dal primo novembre all'obbligo vaccinale anti Covid per medici e professioni sanitarie.

Rave party

Reclusione da 3 a 6 anni, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d'ufficio "se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica". E' quanto si legge nella bozza del decreto legge all'esame oggi del Consiglio dei ministri - composta di 9 articoli e che riguarda anche norme in materia di giustizia e di Covid - nella parte che riguarda il contrasto ai rave party. In caso di condanna, "è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione".

Fittto: "Siamo tranquilli"

"Nessun nervosismo, siamo tranquilli", ha detto il ministro delle Politiche europee Raffaele Fitto arrivando a palazzo Chigi per il consiglio dei ministri a chi gli chiede se anche lui sia innervosito da Salvini: "Sono tranquillissimo, siamo tutti tranquilli" afferma.

"Non mi risulta che ci siano frizioni", ha spiegato il ministro della P.a. Paolo Zangrillo interpellato all'arrivo a Palazzo Chigi per il Cdm. "Salvini - ha detto rispondendo a un'altra domanda - non detta l'agenda".

Le nomine dei sottosegretari

Il Consiglio dei ministri ha nominato 31 sottosegretari. "Buongiorno a tutti! Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d'Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi", ha scritto la premier Giorgia Meloni in un messaggio interno rivolto agli eletti di Fratelli d'Italia.

E' Marcello Gemmato, secondo quanto si apprende, il nuovo sottasegretario alla Salute. La nomina è stata decisa nel Consiglio dei Ministri appena terminato. Farmacista e responsabile sanità di Fratelli d'Italia, inizia la sua militanza politica da giovane seguendo le orme del padre nel Movimento Sociale Italiano, nel 2012 sceglie di seguire il progetto di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. E' stato eletto parlamentare nel 2018 nella circoscrizione Puglia nella lista di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Ha ricoperto il ruolo di segretario della Commissione Affari sociali. Rieletto deputato in questa nuova tornata elettorale.

Nella lista dei sottosegretari che oggi dovrebbe avere il via libera dal Consiglio dei ministri non c'è più il nome di Giuseppe Mangiavalori. Al suo posto, sempre in quota Forza Italia, ci sarebbe Maria Tripodi. Anche lei calabrese come Mangiavalori. Per Fi ci sarebbero poi Sandra Savino ex deputata non rieletta che viene dal Friuli Venezia Giulia. In lista anche Matilde Siracusano, rieletta con gli azzurri.

Stop obbligo vaccini per i medici

Stop a partire da domani primo novembre all'obbligo vaccinale anti-Covid per medici e professioni sanitarie. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri che si è appena concluso. Prorogato l'obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa. Lo prevede, secondo quanto si apprende, la nuova ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci. Scade infatti oggi la precedente ordinanza che stabiliva l'obbligatorietà dei dispositivi di protezione nelle strutture sanitarie.

"Il reintegro dei sanitari non vaccinati contro Covid-19 e le 'sanatorie' per i no-vax rappresentano un'amnistia anti-scientifica e diseducativa", afferma il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.