Governo, Dadone: bene parole Draghi, M5s resta al Governo

Roma, 1 lug. (askanews) - "Credo che su questo siamo stati abbastanza chiari nel dire che in realtà l'ipotesi di appoggio esterno non è percorribile, personalmente credo che la permanenza nel Governo sia la scelta giusta e sia importante anche nell'ottica del fatto che ci sia proprio questa spinta, compresa quella mediatica, a segnalare l'attenzione di come sarebbe per noi più utile uscire dal governo". Lo ha detto la Ministra M5s alle politiche giovanili, Fabiana Dadone, parlando a Sky TG24."Io credo però che sia una fase storica nella quale non ci si può permettere questo tipo di scelta - ha proseguito - e credo che anche quello che ha detto ieri il Presidente Draghi sia stato molto chiaro su questo, non vede governi oltre questo e senza di noi non può vedere il prosieguo di questo governo, per cui credo che la permanenza sia la scelta migliore".