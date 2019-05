Quattro del pomeriggio nel Transatlantico della Camera dei deputati tornato ieri abitato dopo due settimane di stop elettorale. E’ cambiato tutto nel governo grillo-leghista, chi prima faceva da padrone col 32% - i 5 Stelle - adesso è minoranza col 17%. Chi prima aveva il 17% - la Lega - adesso comanda col 34%. Le facce che incontri parlano da sole: ilari e sorridenti i leghisti; silenziosi e circospetti i grillini. La viceministra grillina Laura Castelli, ad esempio, quella che dava lezioni all’ex ministro Padoan sull’andamento dello spread, fatica ad inserirsi in un capannello Lega-Forza Italia che discute su alcuni emendamenti al decreto crescita. Su un divanetto di pelle si salutano il viceministro Edoardo Rixi e il presidente della Bilancio Claudio Borghi. “Ciao - dice il primo - io sono quello che fa saltare il governo…”. Ciao, risponde Borghi, “e io sono quello quello che fa salire lo spread…”. Quello che hanno di buono, i leghisti, è che sono ironici. Facile, si dirà, quando sei in modalità win-win, quella in cui vinci sempre.

Di Maio sotto processo

Giornata strana, ieri. Quasi di passaggio. O di attesa dell’assemblea di stasera in cui i gruppi parlamentari del Movimento faranno il punto sulla sconfitta e sul destino del loro capo politico Luigi Di Maio, il vicepremier finito, come previsto, sul banco degli imputati. Una parte del Movimento, ad esempio Carla Ruocco, gli imputa di aver assunto su di sè troppi incarichi - ben quattro: capo politico, vicepremier, due deleghe chiavi nei ministeri, Lavoro e Sviluppo economico - e che, all’indomani della sconfitta avrebbe dovuto rimettere il mandato (il j’accuse di Gianluigi Paragone) nelle mani di Beppe Grillo che è ancora il garante. Non è successo e questa è stata giudicata un’occasione mancata per prendere atto di un anno di sconfitte. La tensione in casa 5 Stelle è palese. Così come la disperazione sulle facce di alcuni sottosegretari all’idea di dover lasciare l’incarico. E il potere.

Salvini in divisa da premier

In questo burrascoso tempo di mezzo, che terminerà con la riunione di stasera, Salvini solfeggia, in divisa da premier - giacca e cravatta da 48 ore hanno preso il posto di felpe e divise - e con tono flautato scandisce l’agenda di governo, tende la mano ai 5 Stelle (“capisco il travaglio altrui, ma io più che offrire idee e progetti per andare avanti non so che fare”) e ripete più volte nella giornata - ieri è stato morigerato, solo una diretta Facebook, una conferenza stampa e un talk tv - che “nei miei programmi non c’è il voto a settembre ma solo un governo, quello attuale, che deve lavorare e fare quello che ha promesso. Nessun gioco di palazzo. Se cadiamo, l’alternativa è solo il voto”. Dall’altra parte, nel campo dei 5 Stelle, il nervosismo sfiora la depressione. Di Maio tace, ha fatto perdere le tracce, silenzio, come dopo la sconfitta alla regionali. Anche il suo staff prende tempo. Rumoreggiano quelli intorno a lui. “Qualcosa deve cambiare. Così non si va avanti” ha detto Gianluigi Paragone. “Il Movimento ha dei principi, dei valori, che non vanno sconfessati - sottolinea Carla Ruocco, ala fichiana, avversa a Di Maio - non bisogna stare al governo a tutti i costi”. In questo tempo di mezzo che non conosce il giorno e la notte, Alessandro Di Battista è certamente uno di quelli che scalda i muscoli per tornare a fare il capo politico.

Modalità win-win

Lo schema di gioco è chiaro: Salvini, modalità win -win appunto, guada la scena e non fa un plissè: manda avanti la sua agenda, conferma la fiducia all’alleanza con Di Maio, è più che disponibile: “Nessun voto anticipato, se rispettiamo gli impegni presi con il contratto di governo, che non va modificato, andiamo avanti anni. Altrimenti, nessun gioco di palazzo e si va a votare”. E se i 5 Stelle improvvisano nervose riunioni in cerca di una via d’uscita, il capo leghista convoca una conferenza stampa al Viminale alle 18 e 30 per mettere in fila le cose da fare: decreto sicurezza (“sono pronto, aspetto il Consiglio dei ministri” che però ancora non è stato convocato); revisione dei servizi di scorta (“chi non ne ha più bisogno, buon per lui, non avrà più protezione” e vediamo che succederà a Saviano); flat tax al 15 per cento alle famiglie cui reddito totale non supera i 50 mila euro già nella legge di bilancio 2020; recupero dei crediti d’imposta; pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (“Domani incontro i miei economici e prepariamo questo pacchetto che indice su fisco e tasse”); la legge sull’autonomia differenziata per le regioni è già pronta; e poi Tav, grandi opere, sblocca cantieri. “Il paese - ribadisce Salvini - ha votato perchè vuole che il governo faccia, che tagli la burocrazia, semplifichi le norme. Possibile che debba essere io cittadino a dimostrare che ho pagato una tassa e non invece lo Stato?”.

Lo schema di gioco

Insomma: Salvini vuole andare avanti, per la sua strada, chiede a Di Maio di seguirlo perchè il patto di potere conviene a tutti e si raccomanda di non interferire con la tabella di marcia. Se poi il Movimento dice di no, o pone condizioni, si assumerà la responsabilità di aver fatto saltare il governo e di mandare l’Italia al voto a settembre. Dove, è chiaro, il centrodestra sembra candidato a vincere. I 5 Stelle sono nell’angolo: o accettano di essere ridotti a servi sciocchi, con qualche parvenza di rispetto grazie alla “magnanimità” di Salvini (“cosa devo più che offrire idee e progetti?”). Oppure rompono, chiudono la legislatura e restano con in mano lo scomodo cerino di chi ha strappato il contratto di governo. Schema di gioco e scenario sono chiari a tutti. Ora si tratta di far maturare le decisioni. Nell’arco di questa settimana. Ieri e oggi il premier Conte è a Bruxelles per un vertice informale, il primo dopo il voto europeo. Di Maio gli ha chiesto di essere garante e carine allo strapotere della Lega. Ma anche Conte è molto più debole. E a Bruxelles resta fuori dai tavoli che contano. Nulla si muove, per rispetto e necessità, fino al processo collettivo di stasera a Di Maio. Restano a quel punto due giorni, giovedì e venerdì, per fare il vertice tre - premier e i due vice - richiesto da Di Maio fin da lunedì e il Consiglio dei ministri da dove Salvini vuole vedere uscire almeno un paio di cose: il decreto sicurezza e un passo avanti sulle Autonomie.

Rixi, la prima occasione utile

Giovedì pomeriggio è attesa anche la sentenza del processo “spese pazze” in regione Liguria in cui rischia la condanna il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, amico personale di Salvini e sua longa manu alle Infrastrutture. L’accusa ha chiesto 3 anni e 4 mesi per peculato, uso improprio di circa 29 mila euro di fondi al gruppo Lega in Regione nel 2011. Questa sentenza è diventata la cartina di tornasole del governo. Motivo per cui Rixi sorride e si presenta: “Salve, io sono quello che farà cadere il governo…”. Da settimane Di Maio ne ha chiesto la testa in caso di condanna. “E’ scritto nel contratto di governo, chi viene condannato in primo grado deve lasciare l’incarico…”. Erano i giorni in cui il Movimento chiedeva e Conte porgeva la testa di Siri sul vassoio della legalità. Consolidato il 34 %, Salvini lunedì mattina non ha perso tempo e ha voluto parlare di Siri e di un suo incarico rispetto al progetto di flat tax “perchè siamo tutti innocenti fino a prova contraria e fino al terzo grado di giudizio”. Un modo, anche, per parlare di Rixi senza nominarlo. E mettere le mani avanti per sibilare: “E’ accaduto una volta che ho dovuto sacrificare un mio uomo sull’altare del giustizialismo ma non accadrà più”. In pubblico, sollecitato dalle domande, Salvini non dice nulla di tutto questo. “Commenti i fatti quando accadono” ha tagliato corto ieri. Il capogruppo della Lega Romeo era stato più esplicito: “Edoardo resta al suo posto anche se condannato”. L’occasione è perfetta e capita a fagiolo. I 5 Stelle ieri lo hanno detto i tutti i modi: “Se condannato se ne deve andare “ hanno ripetuto Di Battista, Buffagni, Ruocco, Paragone. Lo ha fatto capire lo stesso Di Maio: “Noi non possiamo rinunciare ai nostri temi indennitari”. Il casus belli, l’occasione per far saltare il tavolo è pronta. I 5 Stelle prenderanno la decisione finale nella riunione di stasera. Il processo a Di Maio passerà dal caso Rixi.

La soluzione

La via di fuga, di cui ragionavano ieri alcuni leghisti alla Camera, potrebbe essere che la condanna di Rixi riguarda un incarico della sua vita politica che non ha nulla a che vedere con il patto di fiducia nel governo. Che poi è ciò che più ha pesato nel caso Siri visto che l’abuso corruttivo sarebbe stato commesso quando già era sottosegretario. La sopravvivenza del governo dipende dal dossier giustizia. Salvini, elencando i punti della sua agenda post voto, è stato chiaro: “La riforma della prescrizione (firmata 5 Stelle e subìta, a suo tempo, dalla Lega, ndr ) non entrerà in vigore se prima non viene riformato il processo penale nel senso che i processi devono durare la metà del tempo e i ladri devono andare in galera. Quando l’amico Bonafede ci presenterà la riforma, a quel punto è chiaro che proporremo anche la modifica dell’abuso d’ufficio perchè non è possibile che nessun amministratore voglia più firmare la ristrutturazione della palestra della scuola se non ha almeno 5 liberatorie che lo mettono al sicuro rispetto alle inchieste. In quell’occasione non escludo neppure una riflessione sulla legge Severino”. Musica per le orecchie di Berlusconi e Forza Italia. Boccone altamente indigesto per i 5 Stelle.

La segreteria 5 Stelle

Se dovesse andare avanti, saranno così tanti i passaggi stretti del governo a trazione leghista che Di Maio non potrà più affrontarli e decidere da solo. Stasera l’assemblea 5 Stelle ha molti punti all’ordine del giorno: una segreteria politica al posto del Capo politico indiscusso; restare o meno al governo se costretti ad essere subalterni alla Lega; mozione dell’orgoglio e far saltare il tavolo. Su Rixi, ad esempio. Che tipo di comunicazione, quella aggressiva che Di Maio ha usato nell’ultimo mese e mezzo alzando giorno dopo giorno lo scontro nell’esecutivo? Oppure l’altra dei primi dieci mesi? Di Battista avverte: “Guai a chi pensa che sia sbagliato stare addosso alla Lega come abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Anzi, dovevano essere più attenti già prima …”. Eppure chi nella Lega osserva il sentiment della Rete non ha dubbi nel dire che “il Movimento è crollato sotto il 20 proprio quando Di Maio ha iniziato ad attaccare Salvini, giorno dopo giorno, con sarcasmo e il ditino puntato in nome dell’onestà…”. Perché certe cose occorre saperle fare prima ancora che dirle. Una linea oltranzista rilanciata da Di Battista, il sottosegretario Buffagni, dal senatore Paragone ma anche Di Maio ieri ha chiarito che la posizione del Movimento sara' quella espressa sul'caso Siri'. "Siamo pronti alla rivoluzione civile se chiederanno un suo passo indietro", spiega una fonte parlamentare del partito di via Bellerio. Salvini affrontera' la questione con il diretto interessato ma per ora la linea e' quella di respingere quelli che nel Carroccio definiscono assalti giustizialisti preventivi, ovvero ancor prima che arrivi la sentenza. Il ministro dell'Interno ha preso tempo: "Non commento l'attivita' della magistratura. Le assoluzioni e le condanne le commento quando ci sono". Per poi sottolineare di capire "il travaglio M5s". "Anche se condannato restera' al suo posto", ha rimarcato il capogruppo al Senato, Romeo. Niente dimissioni, quindi. Ma l'argomento giustizia sara' sul tavolo anche domani all'assemblea M5s, con Di Battista soprattutto pronto ad indossare i panni di chi intende difendere a spada tratta uno dei cardini del Movimento. "C'e' un contratto di Governo - ha affermato Buffagni - da rispettare dove c'e' scritto chiaramente cosa si deve fare. Se non lo vogliono rispettare e farlo saltare lo dicano chiaramente e se ne assumano la piena responsabilita'". La Lega pero' non ci sta e rilancia sulla Tav. Non ci sara' un emendamento allo sblocca-cantieri ma un ordine del giorno che impegnera' il governo per poi arrivare ad un un decreto ministeriale. Resta il caos nella maggioranza: in un primo momento si era deciso di mettere la fiducia sul dl Calabria, ma anche per il timore di imboscate si e' deciso di rinviare ogni provvedimento in discussione alle Camere. In attesa anche di un chiarimento sugli altri dossier sul tavolo, dall'autonomia alla flat tax, dal dl sicurezza bis al dl sulla famiglia. Con il Movimento 5 stelle che si aspetta che palazzo Chigi faccia da argine alle richieste di Salvini. "Conte ha la mia fiducia ma mantenga gli impegni", incalza il responsabile del Viminale.