Governo, Crimi: Iv? non è tempo di rivendicazioni o distrazioni

Roma, 21 mag. (askanews) - "Eravamo abbastanza fiduciosi che ieri sarebbe andata come è andata, la maggioranza ha tenuto ed è determinata ad andare avanti, ora è il caso di rimetterci a lavorare, lo dico ai nostri compagni di viaggio del governo: non è il tempo di rivendicazioni o distrazioni, è il momento di lavorare". Lo ha detto il capo politico del Movimento Cinquestelle Vito Crimi intervistato a Radio anch'io su Rai Radio uno,"Dispiace che le opposizioni in questo momento di crisi pensino solo a buttar giù il governo" ha aggiunto Crimi osservando che "il solo obiettivo delle mozioni di ieri era quello di minare il governo". Tornando su Italia Viva Crimi ha concluso: "So che Italia Viva è stata ascoltata dal presidente Conte, ha fatto delle richieste, noi ci siamo, massimo coinvolgimento di tutti" nell'azione di governo.