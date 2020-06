Due fermo-immagine. Ieri mattina, viale di Trastevere, davanti alla sede del ministero della Pubblica Istruzione, mobilitato e blindato. Quando è arrivato Salvini hanno pure steso uno striscione lungo 9 metri con scritto: "Azzolina bocciata". Non è andata meglio in 60 città italiane: ovunque i sindacati della scuola, presidi compresi, hanno manifestato contro il ministro, la mancanza di un piano chiaro per la riaperture delle scuole a settembre e la cronica mancanza di soldi, strutture e personale.

Ieri pomeriggio, palazzo Chigi: i ministri entrano alle 17 per la riunione del Consiglio dei ministri; escono dopo un paio d’ore (sistemate alcune vertenze con le regioni e la golden power) e poco dopo Conte si chiude nella stanza con Dario Franceschini, Vito Crimi, Cecilia Guerra, Luigi Marattin e inizia un vertice fiume di maggioranza utile a sisteare almeno qualcuno dei punti della lista, da Autostrade al taglio dell’Iva, da come fare per semplificare questo paese a che fare per evitare l’implosione a settembre causa disoccupati, posti di lavoro perduti e indici di ripresa fermi al chiodo. Usciranno dopo le 23 con molto poco in mano. Conte ha idea di cosa serva fare ora. Ma non riesce per i veti incrociati di Pd e 5 Stelle. Forse cambia qualche elemento ma un anno dopo il governo giallo-rosso e più o meno nella situazione in cui era, un anno fa, il governo giallo-verde.

Accerchiati

Nella palude e accerchiati. Davanti la prospettiva di un mese di luglio con almeno tre voti parlamentari assai insidiosi e i voti, specie al Senato, sempre più risicati. Mai come in queste ore il premier Conte sta facendo i conti con una maggioranza divisa e alle prese con i "congressi" interni di Pd e Cinque Stelle, i due maggiori azionisti. La trappola parlamentare è dietro l'angolo, la via della ripartenza ancora non è stata imboccata e l'election day del 20 settembre - regionali, comunali e referendum sul taglio dei parlamentari con Salvini e Meloni già in campagna elettorale e agenda stracolma - trasforma quel giorno nel d-day per il Conte 2. Il Nazareno, lo stesso Conte, temono un 4-2, quattro regioni al centrodestra e 2 al centrosinistra, una situazione ribaltata rispetto al presente. Una sconfitta. La legislatura non è a rischio. Il taglio dei parlamentari la blinda almeno fino al 2022, quando sarà eletto il nuovo Presidente della Repubblica. L’esecutivo invece è nei guai.

Il vertice di maggioranza

E’ stato l’ennesima fumata grigia. Poco utile, in effetti, per sbloccare la situazione. Il premier Giuseppe Conte ha “chiamato” la maggioranza ad un cambio di passo. Ma il cambio di passo, al momento, non arriva. Le divisioni tra Pd, M5S e Iv sulle Regionali non agevolano il compito del governo. La cosa più sicura che emerge sono i numeri della terza manovrina e la destinazione dei circa 20 miliardi (non saranno di più) del terzo scostamento di bilancio. Una fetta importante, circa 5 miliardi, andranno agli enti locali (l’assenza di turismo e i mancati incassi rischiano di non far chiudere i bilanci a molti comuni), un miliardo lo ha chiesto Azzolina per levarsi dal guado in cui si è infilata accerchiata dalle opposizioni ma anche da pezzi di maggioranza. La fetta già grossa, 9 miliardi, dovrebbe essere destinata a Cig ed altri ammortizzatori. A garanzia della pace sociale che molti osservatori danno comunque per impossibile.

Neppure un testo

Nulla da fare sul decreto Semplificazioni: Pd, Iv e Leu vorrebbero partire almeno da una bozza scritta che però non viene consegnata. “E così come si fa, dobbiamo leggere i provvedimenti, almeno avere un’idea” hanno osservato Pd, Iv e Leu. Il problema non è solo se e come cambiare il codice degli appalti per sbloccare finalmente questi 120 miliardi già nelle casse del Ministero delle Infrastrutture e rilanciare così la spesa pubblica con un massiccio investimento nelle opere pubbliche di cui il Paese ha bisogno. Conte vuole riformare anche abuso d’ufficio e danno erariale, vuole impedire che il rischio delle indagini della magistratura paralizzi ulteriormente l’iniziativa negli enti pubblici (dove per timore di indagini nessuno vuole più firmare nulla). Diciamo che in questo caso la discussione si è fermata ancora prima: “Senza un testo non possiamo discutere”. Poco o nulla anche su Autostrade - revoca sì, no, a quali condizioni - che pure è ormai urgente: senza conoscere il concessionario non si può aprire il ponte in agosto; la sentenza della Consulta prevista per l’8 luglio rende urgente per il governo decidere prima. Lo scenario delle revoca sembra comunque non essere più sul tavolo. La trattativa con Atlantia è ripresa. all’improvviso. Se per caso la Corte dovesse dare ragione al gruppo che controlla la nostra rete autostradale, a quel punto il governo dovrebbe rimangiarsi tutto quello che ha detto in questi due anni e non avrebbe più margini di trattativa.

I tre nodi sul tavolo

Nella prima metà di luglio, il premier avrà tre delicatissimi nodi sul tavolo: quello economico, quello dei fondi Ue e, appunto, le concessioni ad Autostrade. Il vertice non chiarisce le posizioni. E la strada resta in salita. Innanzitutto sul taglio dell’Iva: Conte resta solo anche dopo il vertice di ieri sera. Persino i 5 Stelle ieri hanno messo davanti, in modo chiaro, la necessità di una riforma strutturata del sistema fiscale. Abbassare l’Iva di un paio di punti per qualche mese su qualche settore, costa troppo e non porta i benefici sperati. “Il premier ci deve fare proposte concrete e con un cronoprogramma preciso. Perchè l'Iva è diventata la nuova priorità? Eppure il programma di governo aveva altre priorità” ad esempio sul costo del lavoro ha detto ieri il capogruppo dem Graziano Delrio. Oltre la riforma del fisco, Conte ha cercato di tranquillizzare la squadra di governo sul capitolo Cig che sta diventando imbarazzante. La ministra Catalfo ha assicurato che il lavoro di riscrittura e semplificazione delle norme delle varie Cig (sette procedure diverse) è a buon punto. Potrebbe essere una parte del decreto Semplificazioni.

L’incomprensione

Ad un certo punto filtra dal Consiglio dei ministri questa cosa dell’obbligo delle preferenza di genere nelle liste delle regionali. La richiesta, raccontano fonti dell'esecutivo, arriva dal ministro Francesco Boccia e “l’imposizione” - lo ha detto Orlando ma con sarcasmo - riguarda le Regioni chiamate al voto e ancora inadempienti: Liguria e Puglia. Grande giubilo anche del governatore Emiliano per “l’imposizione”. Peccato però che non ci possa essere alcuna imposizione di questo tipo. Si tratta invece di moral suasion. Un’incomprensione. Un misunderstanding. Diciamo che la voglia di notizie può giocare brutti scherzi. In Liguria e Lazio, l'alleanza di governo rischia di andare in ordine sparso. In Puglia Iv, senza un passo indietro di Michele Emiliano, non ritirerà la candidatura di Ivan Scalfarotto. In Liguria l'accordo tra Pd e M5S langue. Il Movimento lamenta il “no” arrivato dai Dem al giornalista Ferruccio Sanza e attende un “quarto nome”, per ora coperto, che potrebbe sbloccare l'impasse. La novità delle ultime ore riguarda Italia viva: è ripreso un dialogo con il Pd, bruscamente interrotto un paio di settimane fa.

Ministro inadeguato? O sindacati che sbagliano?

L’accerchiamento serale a Chigi era iniziato la mattina davanti al ministero della Pubblica Istruzione e in 60 piazze italiane. Presidi e prof non ci stanno a riaprire le scuole a settembre “con così poco personale, line guida così confuse e così pochi soldi”.

Ora, l’accordo sulle Linee guida sembra essere ad un passo: le ultime limature sul documento del ministero sono arrivate nella notte e oggi la Conferenza Stato-regioni (slittata per lasciare tempo) dovrebbe chiudere il dossier. Una voce critica riguarda anche i trasporti. “Stiamo lavorando tutti i giorni per consentire di ritornare in sicurezza a scuola a settembre, dateci ancora un po’ di tempo” ha detto ieri il premier. A stemperare la tensione che si era creata ci ha pensato lo stesso presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che aveva inizialmente definito “irricevibile” il Piano proposto dal governo, salvo poi spiegare in serata di essere “ad un passo dalla condivisione delle linee guida”. Non c’è dubbio però che durate il lockdown e nelle Fase 2 e 3 i sindacati della scuola, comprese materne e nidi, abbiano dato prova di scarsa collaborazione. Basterebbe ricordare cosa è successo tre settimane fa per il concorso di stabilizzazione per 80 mila precari. In quel caso la ministra Azzolina bene ha fatto a tenere duro in nome e in favore del merito anzichè del solito “tutti dentro”.

Ministri “indeboliti”

Sulla titolare dell'Istruzione si è abbattuto, e non da ieri, il fuoco incrociato delle opposizioni (la scuola è sempre molto redditizia dal punto di vista del consenso) e anche della maggioranza. Giorgia Meloni l'accusa di aver scaricato le scelte sui presidi, mentre da Forza Italia Licia Ronzulli chiede le dimissioni del “ministro a sua insaputa”. Salvini, appunto, la “boccia senza neppure rinviarla a settembre”. Il premier Conte è stato chiaro in questi giorni e anche ieri: “Tutelare Azzolina, no al fuoco amico”. Avrebbe dovuto informe anche le Regioni visto che il “fuoco amico” è arrivato soprattutto dai governatori e dai sindaci. Comunque Azzolina non è l’unico ministro che vive momenti difficili. Non sta meglio Paola De Micheli, titolare delle Infrastrutture, che non riesce a dare la svolta necessaria a due dossier chiave: Autostrade e ripartenza dei cantieri e delle opere pubbliche. Così come è un po’ dubbia la performance di Nunzia Catalfo, titolare del Lavoro: tra Cig che non arrivano, altri ammortizzatori che stentano e rischio licenziamenti, il dicastero è in un passaggio chiave. Anche qui è necessaria e richiesta “una svolta”, un passo in più e diverso da quanto fatto finora. Per l’appunto sono tre delle cinque ministre donne dell’esecutivo in carica. Conte è stato chiaro: “Nessun rimpasto. Tenere duro fino a settembre”. L’election day chiarirà i rapporti di forza e il peso di questa maggioranza. Ma da qui ad allora ci sono alcuni passaggi delicati - voto sul Mes a fine luglio; voto su processo a Salvini per nave Open Arms; decreto Rilancio - e la maggioranza al Senato è appesa a un voto. Salvo intervento di gruppetti di responsabili.