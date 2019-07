Il governo Conte non rischia più la procedura d’infrazione ma "prende schiaffi" in Europa

Il governo – e, dunque, l’Italia – fuori da tutti i giochi delle nomine che contano nella Ue del futuro, tranne il ‘contentino’ che arriverà con un commissario europeo a un portafoglio importante, quello della Concorrenza, e un vicepresidente della Commissione (incarico proforma), ma davvero poco se si pensa che, fino a ieri, contavamo su quattro nomi forti, in Europa: Draghi alla Bce, Tajani presidente dell’Europarlamento, l’Alto commissario alla Politica Estera (la Mogherini) e un commissario Ue. Il rischio di una procedura di infrazione che ancora pende sul capo dell’Italia e che, oggi, probabilmente sarà evitata, ma con un supplemento di indagine che – da una nuova commissione che ha già i tratti del ‘rigorismo’ – in autunno sarà spietato, mettendo già a rischio la manovra d’autunno. Salvini e Di Maio che continuano a darsele, pur da lontano, di santa ragione, su tutti i dossier più caldi aperti, anche se, sulle Autonomie, il cdm di oggi dovrebbe trovare la quadra. La maggioranza gialloverde che va ‘sotto’ alla Camera, pur godendo sulla carta, di numeri schiaccianti, su una legge. E Salvini furibondo con il gip di Agrigento che ha ‘liberato’ Carola Racketa, la comandante ‘pirata’ della Sea Watch 3. Insomma, ieri, ecco un’altra giornata ‘no’ per il governo Conte e la maggioranza gialloverde che la sorregge. Ma meglio riavvolgere il nastro per capire meglio il film.

Camera dei Deputati, scena prima. Il governo va sotto

“Ieri Di Maio e Salvini assenti in tutto o in parte ad un importante Consiglio dei Ministri. Oggi la maggioranza va sotto alla Camera su un emendamento sulla riparazione per ingiusta detenzione. Il contratto di governo e la maggioranza M5s-Lega si stanno sciogliendo e non certo per colpa del gran caldo, mentre ogni giorno si apre un nuovo tavolo di crisi aziendale con centinaia di posti di lavoro a rischio”. A parlare è il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, un vero ‘mago’ di sistemi elettorali, ma anche – ovvio – un esponente dell’opposizione al governo gialloverde. Parere interessato, dunque, ma non troppo lontano dalla verità, in questo caso.

L’allarme, per la maggioranza, scatta alle ore 17 di un afoso pomeriggio di luglio. In Aula proseguono, all’apparenza stancamente, i voti sul ddl sull’ingiusta detenzione. Ma qualcosa inizia ad andare storto. I numeri non tengono. Il delegato d’Aula del M5S, Daniele Del Grosso, lascia l’emiciclo e si dirige verso il capogruppo, Francesco D’Uva: “Più tardi ci sarà un voto segreto chiesto da Forza Italia”. I banchi della maggioranza sono semivuoti, sugli scranni si contano parecchi assenti sia tra Lega che M5S, il rischio che il governo possa finire battuto si fa strada. Il presidente dei deputati prende in mano il telefono e digita i numeri dei colleghi: “Venite a votare”... L’agitazione sale, ma è troppo tardi. Troppi parlamentari gialloverdi hanno scelto di essere ovunque tranne che alla Camera. Come in un film dal finale già scritto, il governo viene battuto su una proposta di modifica al disegno di legge sul risarcimento per ingiusta detenzione e sull’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Un testo presentato dalle opposizioni, ma con il benestare della maggioranza, e che a fine giornata verrà bocciato: “Forza Italia ci ha fatto il tranello e noi gli abbiamo preparato la sorpresa”, dice un deputato M5S dopo aver incontrato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Fraccaro in una pausa dei lavori d’aula.

Il segnale di debolezza, già evidente in occasione del voto finale decreto Crescita, c’è tutto. Troppe le assenze. “Forza Italia vuole stanare la Lega”, dice un deputato grillino. In effetti cinque deputati di Matteo Salvini avrebbero votato con le opposizioni facendo lo sgambetto agli alleati grillini. Ma a far rumore sono le assenze di tutti. “Mancano i nostri”, ammette un esponente M5S di primo piano.

I numeri parlano chiaro. Gli assenti nelle fila della maggioranza sono 96 (37 leghisti e 59 pentastellati) e almeno 5 i franchi tiratori. Poi ci sono 24 deputati leghisti in missione e 31 pentastellati. Troppi con molti deputati che risultano presenti a Montecitorio ma poi non votano. Forse erano nei dintorni, tipo da Giolitti, a prendere un gelato. Morale, con 240 no all’emendamento su 245 partecipanti al voto della maggioranza, vuol dire che almeno in 5 hanno votato sì invece di votare contro, dopo che il relatore e il governo avevano dato parere contrario all’emendamento.

Il tabellone si illumina di verde, quando invece dovevano accendersi le lucine rosse. Scoppia il caos. Vittorio Sgarbi si scaglia contro il sottosegretario alla Giustizia dei 5Stelle, Vittorio Ferraresi: “Si è rivolto a noi e ci ha detto ‘finisce qua’. È una cosa inammissibile che un membro del governo ci guardi con tono ammiccante e dica ‘non ci piace il voto, si va a casa’!”. Per Alessia Morani (Pd) è “una maggioranza balneare. Con questo bel sole sono andati al mare...”. L’Aula viene sospesa. I big gialloverdi si riuniscono nella stanza del ministro Fraccaro. La minoranza gongola: “Il governo è finito”. M5s e Lega provano a rimettere insieme i cocci con i primi che osservano: “Non possiamo arrabbiarci con Salvini perché gli assenti erano soprattutto i nostri”. Ma i salviniani hanno comunque mandato il loro messaggio: attenti, se fate troppi scherzi si va tutti a casa, il contenuto.

Scena seconda, il governo non rischia ‘l’infrazione’…

Ma spostiamoci a palazzo Chigi. È ancora presto per dire se le decisioni varate dal governo sull’assestamento di bilancio e sul congelamento dei risparmi sulla spesa pubblica di quest’anno saranno sufficienti a evitare l’avvio della procedura europea sul debito contro l’Italia. Si terrà, infatti, solo oggi la riunione dei capi di gabinetto dei commissari Ue per discutere sulla base della prima valutazione (negativa) sull’Italia fatta dalla coppia Dombrovskis-Moscovici e solo da quella emergerà l’orientamento che poi dovrebbe essere confermato dal collegio dei commissari. La cosa certa è che le mosse italiane, scrive Radiocor, sono riuscite a avvicinare le posizioni tra Bruxelles e Roma. Si tratta di capire, però, se saranno necessari altri chiarimenti, ma i margini sono strettissimi. Il problema aperto è se la procedura si arenerà, come è già accaduto a dicembre del 2018, perché la Ue ritiene che l’Italia sia più o meno rispettosa delle regole Ue, oppure se sarà prorogata la scadenza per decidere sulla procedura dopo il primo agosto, in attesa della manovra economica del governo per il 2020. In questo caso la parola sarebbe ai ministri finanziari.

Per la commissione la questione dell’extra-debito del 2019 sarebbe risolta con gli impegni e le decisioni del governo. E’ stato dirimente il congelamento dei risparmi dal reddito di cittadinanza e di ‘quota 100’, pari a circa un miliardo di euro e mezzo che non potranno essere usati per altri scopi. Stop, dunque, a qualsiasi ipotesi (anche propagandistica) di immaginari ‘tesoretti’: si tratta di fondi acquisiti attraverso l’indebitamento. E’ lo stesso meccanismo usato per i due miliardi congelati con l’accordo di dicembre con Bruxelles. Ma se con i 7,6 miliardi messi sul tavolo dal governo, via Tria, ci si avvicinerà o si centrerà l’obiettivo di un rapporto deficit/pil nominale al 2,04% pattuito a dicembre, le cose non sono affatto chiare per il 2020. Per l’anno prossimo, infatti, il governo più che impegni generici non può dare. E questo mentre si continuano a ipotizzare spese in aumento: si profila una manovra di oltre 40 miliardi (clausole di salvaguardia incluse) e non si sa come saranno coperti.

Il solo modo per onorare davvero gli impegni, per la Ue, sarebbe di avviare la procedura sul debito, ma date le ultime mosse del governo, costretto da Bruxelles e dalla pressione dei ministri finanziari europei a rispettare gli impegni, questa non si giustifica più in modo netto e inattaccabile. Da settimane è noto che Bruxelles vorrebbe una accurata e precisa dichiarazione formale del governo sugli impegni del 2020, che mettano al riparo la nuova ‘Finanziaria’ da un accumulo di spese non coperte, a partire dalla ‘flat tax’, ma al momento non c’è nulla di diverso dagli impegni generici indicati dal premier Conte nella famosa lettera ai vertici Ue.

E Salvini continua a dire che, per lui, la Flat tax “si farà”. Morale, salvi in corner dalla procedura sul debito ora, la nuova commissione Ue – piena zeppa di ‘super-rigoristi’ – chiederà conto all’Italia della sua nuova Legge di Bilancio quando questa si materializzerà, nel prossimo autunno. E allora sì che, per il governo Conte, se ancora sarà in sella, saranno dolori perché Salvini non ha intenzione di cedere. Inoltre, Salvini ieri, già furibondo per essere finito ‘isolato’ dentro la Ue nella partita sulle nomine, ha perso le staffe perché il gip di Agrigento ha messo in libertà la ‘pirata’ Carola Racketa, capitana della Sea Watch 3. Così furibondo che le ha già intimato un decreto immediato di espulsione.

Scena terza. Sulle Autonomie si profila lo scontro finale

Restando sempre, come location, a palazzo Chigi, va registrato che Salvini e Di Maio, dopo giorni, sono tornati a parlarsi dopo essersi ‘scontrati’, pur se solo virtualmente, dato che erano assenti entrambi, nel Consiglio dei ministri di lunedì scorso sull'assestamento di bilancio. Sul piatto del vertice a palazzo Chigi, convocato per le 19 di mercoledì, c’è l’intesa sull’Autonomia differenziata su cui Lega e M5S avevano registrato una assai ‘burrascosa’ battuta d'arresto. A questo si aggiunge la tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, salita alle stelle dopo gli attacchi in diretta Facebook e l'assenza alla riunione del Cdm di Di Maio. Insomma, le premesse per riaprire il dialogo sul regionalismo differenziato di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna non sono delle migliori e gli animi rischiano di esacerbarsi. Il premier Giuseppe Conte tenterà, di nuovo, una mediazione, tanto importante quando difficile, proprio nella giornata in cui l’Europa deciderà sulla procedura di infrazione all’Italia. “Mi piacerebbe chiudere quanto meno i residui e le perplessità rimaste per poi portare - conferma Conte da Bruxelles - il testo al primo Cdm utile”. Dalle sue parole, però, traspare l’incertezza, che regna sovrana, e il carico di tensioni che si porta dietro. Il vertice rischia quindi di essere forse il più importante degli ultimi mesi perché, al di là delle Autonomie, il presidente del Consiglio dovrà spiegare, soprattutto alla Lega, cosa c'è dietro il passo indietro della Ue sui conti col congelamento della flat tax. Sull'Autonomia, comunque al momento la trattativa sembra non abbia fatto 'sostanziali’ passi in avanti. L’M5S si fa forte del documento stilato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi in cui, sostanzialmente, si smonta pezzo per pezzo il regionalismo differenziato definendolo rischioso per il bilancio dello Stato. Resta poi ancora tutto da discutere l’iter che il testo dovrà fare in Parlamento, con tempi e modi su cui Lega e M5S proprio non riescono a mettersi d’accordo. Il nodo è sempre lo stesso: il Carroccio punta a un esame light, con il passaggio solo nelle commissioni bicamerali e una discussione super-veloce tra Camera e Senato, mentre i 5Stelle vorrebbero emendare i testi e portarli all'esame di tutte le commissioni e poi chiedere il voto delle aule. Si va, dunque, verso un altro buco nell’acqua, con il rischio che il vertice di mercoledì si trasformi in una vera e propria resa dei conti finale. La fragilità della maggioranza è palese e si riflette anche in Parlamento, sul voto già esaminato sopra. “Prendano atto che questo esecutivo è finito: peggio di un cattivo governo c’è solo un non governo e questo di Conte lo è" tuona Paola De Micheli, vicesegretaria del Pd. Giusto, peccato che il Pd, a sua volta, si sia già bello che spaccato...