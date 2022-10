Governo, Conte: saremo muro invalicabile contro identità reazionaria

Roma, 22 ott. (askanews) - "Lasciamo il governo lavorare, gli facciamo gli auguri di buon lavoro ma è certo che alcuni segnali ci indicano che questo governo avrà una identità reazionaria e questo lo contrasteremo in tutti i modi". Così il presidente M5S, Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea nazionale "verso il Polo progressista" a Roma."Non permetteremo - ha sottolineato - che le lancette in Italia arretrino, nel campo delle battaglie sui diritti civili, nell'ambito della transizione ecologica (che non è solo occuparsi di ambiente), della transizione digitale, della giustizia e in particolare della giustizia sociale. Su tutti questi temi saremo un muro invalicabile".