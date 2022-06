Governo, Conte: non lo metto in discussione, parlerò con Draghi

Roma, 22 giu. (askanews) - "Draghi? E' un po' che non ci sentiamo, sicuramente lo sentirò questa settimana, ci confronteremo per valutare la situazione e capire come procedere ma assolutamente non metterò in discussione il nostro sostegno al governo. Lo andrò a trovare e gli parlerò". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7, commentando le conseguenze della scissione del M5S.