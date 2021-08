Governo, Conte: non bramiamo per andare al voto, finire legislatura

Roma, 28 ago. (askanews) - "Non è serio ora invocare il voto, non ho fretta di votare per interesse personale, dobbiamo avviare il Pnrr, dobbiamo andare avanti e confido ci siano tutte le condizioni politiche per portare a termine la legislatura, se dovessero venir meno noi saremo pronti, ma non bramiamo certo ad anticipare il voto". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5s a La Piazza di Affari italiani."Se viene meno la coesione tra le forze politiche e non si riesce a lavorare, a me è successo, diventa pressocchè impossibile proseguire, ma non creerò io le condizioni - ha aggiunto -, il M5s è una forza seria e responsbaile, darà il suo contributo costruttivo, però se altri dovessero fare calcoli elettorali e smarcarsi valuteremo strada facendo".