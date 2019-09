Governo, Conte: io premier 5 Stelle? Non è appropriato

Roma, 1 set. (askanews) - Giuseppe Conte premier dei 5 stelle? "Non è la formula appropriata". Lo ha detto lo stesso premier incaricato inn una intervista telefonica alla Versiliana. "Non sono mai stato iscritto al M5s. Non partecipo alle riunioni dei gruppi. Quindi che io sia dei 5 Stelle mi sembra una formula inappropriata. Resta un dato - ha aggiunto - che c'e' molta vicinanza al Movimento, li conosco da tempo e Di Maio mi aveva designato ministro, quindi ho votato 5 stelle alte ultime elezioni. Poi le valutazioni le lascio a tutti".