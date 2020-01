Governo, Conte: in pochi giorni va definito piano di riforme

Roma, 30 gen. (askanews) - "Non è che gli italiani ci hanno dato fiducia per prenderci del tempo e fare discussioni politico-filosofiche: noi dobbiamo marciare di corsa, dobbiamo metterci attorno a un tavolo e nel giro di pochi giorni definire un piano efficace di misure e di riforme, che dovremo iniziare a declinare da subito, non possiamo certo prenderci una pausa". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel punto stampa da Sofia circa l'incontro di questa sera con la sua maggioranza.