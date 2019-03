[Il retroscena] Governo in cerca di “ripresa” e “shock economico” per far tornare i conti. Ma i conti non tornano

“Decreto per la crescita? Io purtroppo vedo solo quello per la decrescita”. Battuta amarissima, e che non fa presagire nulla di buono, quella di un uomo di governo in quota Lega reduce alle otto di sera dal preconsiglio dei ministri dove è stata esaminata la bozza del salvifico “decreto crescita” cui il governo Conte affida tutte le speranze di un colpo di reni in grado di tirare fuori l’Italia dalla recessione tecnica (due trimestri col segno meno davanti al tasso di crescita) ad un passo dal diventare stagnazione anzi, recessione. Il ministro economico Giovanni Tria è in Asia (Cina e Singapore) per migliorare gli scambi commerciali con un mercato che conta milioni di utenti. Luigi Di Maio è negli Usa per incontrare investitori e imprenditori. Ma gli uffici dei rispettivi ministeri stanno lavorando pancia a terra in vista di venerdì e della vera riunione del Cdm per tentare quella che Tria ha chiamato la “terza via”, l’ultima occasione per evitare una manovra-bis che sarebbe deleteria specie in piena campagna elettorale per le Europee (Lega e 5 Stelle non ne vogliono neppure sentire parlare) e il rinvio, nei fatti, della presentazione del Def con un rischio speculazione sull’Italia molto alto.

Due settimane al Def

Entro il 10 aprile il governo deve quindi presentare le previsioni macroeconomiche alla luce di indicatori che vanno però in direzione opposta rispetto alle previsioni della legge di Bilancio. L’ultima previsione di crescita nel 2019 l’ha fatta Confcommercio e ci inchioda a +0,3% (contro il +1% del governo). La peggiore l’ha fatta l’Ocse un mese fa: -0,2 per cento. Recessione piena. Il tutto con la zavorra di un debito pubblico che nel 2018, dunque sei mesi di governo Conte, è cresciuto di 71 miliardi, al ritmo di 6 miliardi al mese (dati Unimpresa), esattamente il doppio rispetto al 2017. Colpa, soprattutto, di un’economia che si è fermata nella seconda metà del 2018 per via dell’incertezza tra gli operatori economici. E colpa dello spread che in quei primi sei mesi di governo gialloverde era salito così tanto da aumentare la spesa per interessi, che attraverso il deficit va ad aumentare il debito, di 2,5 miliardi.

In contropiede

Insomma, in questo quadro a tinte molto fosche Tria ha proposto al premier Conte un contropiede, una mossa in controtendenza. Non di tagli ma di spesa per provare a rilanciare l’economia. Un provvedimento shock che va molto oltre l’accattivante, nel nome, “sblocca-cantieri” e “taglia burocrazia” sostenuto dal premier e del vicepremier Di Maio ma che per Salvini sarebbe poco più di “un’aspirina”.

In preconsiglio ieri sera è finito un malloppo di ben 61 interventi distribuiti, diciamo così, su tre gambe: misure fiscali per le imprese, rilancio degli investimenti privati e di quelli pubblici. Una vera e propria manovra-bis i cui immaginati effetti “positivi” potranno essere calcolati nel Def. “Un trucco, solo un trucco” avverte il professor Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia, che non passa giorno senza fare i conti in tasca al governo. Il problema è che ad oggi sono stati più veri quelli di Brunetta che non quelli di Tria (i due sono amici).

61 interventi

I 61 interventi guardano soprattutto alle imprese, comprese le micro e le start up, attraverso semplificazioni e incentivi per fare ripartire gli investimenti. Un tassello importante riguarda la revisione della mini-Ires (lo sconto di 9 punti per gli utili reinvestiti in azienda introdotto a dicembre) perché non sta dando i risultati immaginati. Le posizioni divergono. Di Maio punta ad utilizzare tutti i 2 miliardi già stanziati per abbattere completamente l'Imu sui capannoni. Il Mef e l'alleato leghista spingono invece perché quelle risorse possano essere utilizzate in parte per aumentare lo sconto sull'Imu (fino al 50%?) degli immobili strumentali (costo: circa 800 milioni) mentre il resto potrebbe essere dirottato per sostenere un abbattimento generale dell'Ires per chi investe in azienda (20% anziché il 24%) e per ripristinare il superammortamento, uno degli strumenti cardine del programma Industria 4.0 che non era stato rifinanziato in autunno con la manovra.

Via libera alle ristrutturazioni

C’è poi una lunga lista di incentivi per “l'aggregazione di imprese” (con il riconoscimento della neutralità fiscale delle eventuali plusvalenze derivanti da operazioni di concertazione) e per “la valorizzazione edilizia”, ad esempio la demolizione e ricostruzione di fabbricati in degrado compresa la possibilità di aumentarne la volumetria. Anche nei centri storici. Il “nuovo” ed ennesimo condono del governo che diceva “mai condoni”, molto caro alla Lega ma non ai 5 Stelle che, non a caso, ne ha bloccato finora l’approvazione. E’ chiaro però che quando si parla di sblocca-cantieri non ci si può riferire ai 600 cantieri fermi in Italia spesso anche da anni. I problemi che li tengono fermi, al netto delle grandi opere bloccate dalla verifica costi-benefici, vanno al di là del contingente: conflitti tra amministrazioni, fallimenti delle aziende costruttrici, realizzazioni sbagliate e dunque illegali o non sicure che impediscono i collaudi. E dunque l’unica sblocca cantieri che può far ripartire l’economia deve avere a che fare per forza con la velocizzazione di rilasci di permessi di varia natura.

In difesa del made in Italy

Ci sono poi incentivi rafforzati per l'efficienza energetica e per lavori di messa in sicurezza antisismica, oltre alla proroga del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e l'estensione dei benefici fiscali per il rientro dei cervelli. Nutrito anche il pacchetto a difesa del made in Italy, dalla creazione di un registro ad hoc per i marchi storici (la cosiddetta 'norma Pernigotti') per scoraggiare gli acquisti mordi e fuggi dall'estero con l’obiettivo di delocalizzare, e l'istituzione di un marchio di Stato che tuteli le produzioni italiane. Ci sono i fondi per rendere ancora più appetibili le zone economiche speciali (300 milioni in 2 anni) e altri 600 milioni a disposizione dei Comuni per l'adeguamento e messa in sicurezza di strade e scuole e per investire in illuminazione pubblica e risparmio energetico.

L’economia non può più attendere

In Transatlantico, alla Camera, c’è molta attesa per queste misure. Sanno, maggioranza e opposizioni, che l’economia non può più attendere. Micidiale, come sempre, il sarcasmo di Brunetta: “Quale credibilità potrà mai avere un decreto per la crescita licenziato dallo stesso governo che aveva definito ‘piena di misure pro-crescita’ anche l’ultima Manovra di bilancio? L’unica cosa concreta di questo decreto – ha sottolineato il professore di economia esperto economico per Forza Italia - è l’ammissione delle bugie raccontate in questi mesi”.

Per il Pd si tratta del “solito minestrone”. Anzi, lo ha definito Carmelo Miceli (Pd), “l'ennesimo decreto minestrone, pomposamente ribattezzato Crescita” e che mescola “questioni totalmente eterogenee tra loro violando le norme in materia di decretazione d'urgenza e che hanno il sapore di una chiara manovrina elettorale”. Ma soprattutto, “da dove arrivano i soldi per coprire tutti questi provvedimenti?”.

Il re nudo

E qui il re è nudo. Fatti due conti a spanne – nelle bozze girate ieri non ci sono saldi totali – il decreto crescita ha bisogno di almeno un paio di miliardi. Gli unici 2 miliardi disponibili sono quelli accantonati nella manovra di dicembre che però sono a loro volta tagli lineari alla spesa dei ministeri. In sostanza, meno servizi pubblici e più tasse. E sarebbe sbagliato fare i conti sui miliardi “risparmiati” nel fondo sul Reddito di cittadinanza che non sta riscuotendo tutto il successo immaginato. Si calcola che di 7 miliardi solo 3/4 miliardi andranno nelle tasche delle famiglie povere. Ma quelli che restano non possono essere destinati ad altre voci di spesa. Peseranno meno sul deficit. E quindi il governo potrà compensare il deficit mancante. Vedremo. Quel che conta è che nei prossimi due mesi, tolti di mezzo gli appuntamenti elettorali che hanno punteggiato tutto l’inverno, la politica dovrà parlare di economia e di fatti. Senza più alibi per nessuno. Nè trucchi.