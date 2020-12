Governo:Bordo (Pd),Renzi parli di Iv, Pd non vuole ultimatum

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Consiglierei a Matteo Renzi di parlare per Italia Viva, lasciando stare i gruppi del Partito Democratico. I parlamentari del PD, quando hanno delle cose da dire sul Governo o sulle scelte politiche da compiere, come hanno sempre fatto, intervengono direttamente, senza bisogno di intermediari". Così il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Michele Bordo, commenta le parole di Matteo Renzi al Corriere della Sera: ("Se ancora conosco i gruppi parlamentari Pd le dico che essi condividono la lettera che abbiamo inviato a Conte al 99%. Adesso tocca al gruppo dirigente del Nazareno decidere se fare sul serio o no", ndr). (ANSA).