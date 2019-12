[Il caso] Governo avanti con brivido. Renzi chiede “il cambio di passo”. Continua la crisi 5 Stelle e Salvini insiste con il tavolo comune

Avanti. Al buio, scansando i consueti ostacoli di giornata - ieri il menu ha previsto le accuse di "partigianeria" alla presidente Casellati e i veleni sul dossier Popolare Bari - ma avanti. Con passo da montagna, breve e costante. La prima cima è vicina - fine gennaio - eppure lontana. Quaranta giorni da vivere alla giornata, uno dopo l'altro. Per poi capire se la maggioranza ha davanti a sè ancora un cammino oppure no. Ieri sera alle 21.30 il governo ha incassato la prima fiducia sulla manovra di bilancio. Alle 22 e 20 è iniziato un vertice di maggioranza a palazzo Chigi per vedere di stringere i bulloni di un veicolo che cigola e perde pezzi. Per non esasperare gli animi e magari prendere al balzo il suggerimento di Renzi “andiamo tutti un po’ in vacanza, in fondo la scorsa estate eravamo tutti qua”, il premier ha derubricato il vertice da “verifica di maggioranza” a vertice su alcuni punti, tra cui le Autonomie che essendo un allegato alla Manovra, devono essere chiuse. Ma per il “cambio di passo” auspicato dalla leader di Iv quasi come presupposto per votare la fiducia alla manovra, non si può aspettare gennaio. Alcune urgenze, come la giustizia, devono essere risolte prima.

166 Sì, nonostante tutto

Chi segue un po' le cronache parlamentari sa che il via libera alla legge di bilancio non è stato facile e che non era scontato. Il tabellone elettronico fotografa lo stato di salute del governo: 295 senatori presenti, 294 votanti, 166 Sì e 128 No. Ottimi numeri visti da palazzo Chigi, cinque voti oltre la maggioranza assoluta nonostante gli esodi grillini già avvenuti, altri ma di pancia (3 non hanno partecipato al voto,Di Nicola, Giarrusso, Minnino, Ciampolillo assente e l’ennesimo voto contrario di Gianluigi Paragone) e altre assenze ingiustificate. Tutto sommato un buon risultato all'esito di una dibattito che infatti, al di là della legittima propaganda di parte, non ha mai visto affondare più di tanto il coltello nella carne viva della maggioranza. O delle opposizioni. A parte forse Maurizio Gasparri (Fi) che ha alzato parecchio la voce pretendendo uguali attenzioni per chi, a destra o a sinistra, è vittima delle minacce social ("da stamani subisco ingiurie di ogni tipo perchè ho giudicato corretta l'estromissione dalla legge di bilancio della norma sulla cannabis light"), il dibattito non ha segnato acuti di sorta. E' scivolato via in modo scontato: per il Pd è "la prima tappa di un reale sviluppo economico e sociale nel nostro paese" (Anca); per la Lega è la manovra "delle tasse, delle manette. Altro che conto del Papeete, qui voi avete pagato sette anni di governi Pd". E comunque, ha aggiunto il capogruppo Massimiliano Romeo, "conclusa la vostra mission che era bloccare l'aumento dell'Iva, adesso fateci la cortesia e andate pure a casa".

La votazione sulla manovra (Ansa)

Un filo di dialogo?

Ecco, ma insomma, a parte le consuete scaramucce, nessuno ha mai veramente affondato la lama. E anzi, c'è stato quasi un fraseggio tra Italia Viva e Lega. Tra Renzi, ieri molto generoso di aneddoti e analisi nelle pause tecniche prima del voto finale, e Salvini per interposta persona, cioè Romeo. Così la proposta di tavolo di unità nazionale su cinque temi qualificanti lanciata domenica dal leader della Lega, se viene giudicata “una trappola e un trucco” da 5 Stelle e Pd, potrebbe essere una mezza finestra aperta per Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva giudica una "simpatica tarantella" che “merita però di essere approfondita "questo andirivieni dei colleghi della Lega che"nei giorni pari vogliono affondare il Mes e in quelli dispari diventano europeisti convinti e offrono un tavolo bipartisan". A gennaio la prova del 9. "Poichè - è l'invito di Renzi - questa manovra, per Italia Viva un bicchiere più mezzo pieno che mezzo vuoto, s'è però dimenticata la crescita che il precedente governo ha abolito al posto della povertà, io chiedo alle opposizioni di votare con noi il piano Shock per garantire lo sblocco di cantieri per una valore di decine di miliardi che abbiano già pronti in cassa e non possiamo spendere". Più di cento miliardi, per la precisione. "Noi ci abbiamo provato a sbloccare i cantieri, avevamo indicato 90 commissari per far ripartire quelli più urgenti. Se ci riuscite voi che ora siete al governo, poichè è primario, avete il nostro appoggio" è stata la replica di Romeo. Vedremo dove andrà a finire questa offerta di dialogo lanciata domenica da Salvini. Se è tattica o strategia. Un cavallo di Troia dentro la maggioranza per scalzare, magari, Giuseppe Conte. Oppure una reale presa di coscienza che in ogni caso, anche per chi verrà dopo (tra due mesi come tra un anno), sarà molto peggio governare sulle macerie lasciate da un esecutivo - il Conte 2 - che ha vivacchiato senza riuscire mai ad ingranare la marcia per le liti continue dentro e fuori la maggioranza.

No definitivo ai negozi di marjuana

Qualcosa però è cambiato e Salvini sembra aver perso per strada all’improvviso, dalla sera alla mattina, la fretta di buttare giù il governo ad ogni costo.”Prima l’Italia - ripete - facciamo insieme cinque cose per far ripartire il paese poi si va a votare”. Lavoro, infrastrutture, semplificazione, legge elettorale, già così servirebbe almeno un anno. La verità è che anche con questa legge di bilancio la Lega porta a casa tante piccole grandi cose, dai soldi per le Olimpiadi Milano-Cortina (un miliardo) per cui Romeo ringrazia in apertura di dichiarazioni di voto, allo stop all’emendamento sulla libera vendita della cannabis light., quella dello “stato spacciatore che autorizza i negozi che vendono marjuana”. Vicenda, questa, che è stata "usata" per far emergere un altro problema che serpeggia da tempo tra le file grilline: l'accusa di “partiginaneria” che i 5 Stelle hanno rivolto alla presidente del Senato Elisabetta Casellati chiedendone addirittura la dimissioni. Il pasticcio si consuma in mattinata quando la Presidente giudica inammissibili 15 emendamenti della legge di Bilancio. Via il pacchetto sulla Consob, la tobin tax sulle transazioni finanziarie, la nomina di commissari straordinari per lavori infrastrutturali, le assunzioni nelle province, le modifiche allo sblocca Italia, alla legge annuale sulla concorrenza. Stop anche alle assunzioni nella giustizia amministrativa e contabile, e poi l'educazione civica nelle scuole e l'Agenda digitale della Pa, con la piattaforma per la notificazione digitale di atti e avvisi.

L’accusa dei 5 Stelle

Via soprattutto l’emendamento che prevedeva la liberalizzazione della cannabis light, norma che i 5 Stelle avevano inserito nella legge di bilancio perchè la sentenza della Consulta che ha vietato la vendita della canapa con contenuto di thc inferiore allo 0,5% rischia di mettere in ginocchio più di tremila aziende e famiglie che hanno avviato coltivazione diretta e vendita. Un altro settore in ginocchio che attendeva la legge di bilancio come si attende la salvezza. il Messia. E invece è arrivata la presidente Casellati che ha spiegato che la cannabis leggera non può stare per alcun motivo nelle legge di bilancio. Salvini si è alzato in piedi sul banco e ancora un po’ va a baciare la Casellati. Tra i due c’è sicuramente simpatia: finchè è stato ministro dell’Interno, lo chiamava “Presidente”; quando parla lo ascolta rapita visto che, come l’altro giorno, non si è accorta che Salvini aveva detto “vergognati” al premier seduto proprio lì sotto di lei. I maligni dicono, pur con tutto il rispetto che si deve alla seconda carica dello Stato, se per caso Casellati non sia “conquistata” alla causa leghista e abbia già abbandonato quella di Forza Italia che pure l’ha issata fino alla seconda carica dello Stato. In aula si sono scatenate grida, insulti, diti puntati eccetera. Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari costituzionali alla Camera e membro dell’intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis, ha accusato la Presidente di “non essere imparziale”, di essere “partigiana”, un comportamento “inammissibile” che pretende le dimissioni. Sui social sono volati insulti di ogni genere verso i promotori della norma. La Presidente non ha fatto un plissé: “Se volete una norma simile, fatevi un disegno di legge. Di certo non usate la legge di bilancio. Tecnicamente non si può fare”. Il Pd si è limitato ad invertire l’onere della prova: “Presidente, fughi i dubbi sulla sua imparzialità”.

Non sarà una banca di investimenti

La questione è per il momento accantonata. Il decreto è stato approvato, i risparmiatori sono stati protetti (“la cosa più importante” sottolinea Renzi) e però quello sulla Popolare di Bari è un dossier destinato a fare rumore quando, a gennaio andrà in Parlamento per la conversione. Il termine ultimo sarà il 15 febbraio, dopo il voto in Emilia Romagna e in Calabria. Anche le date hanno il loro peso. I punti di discussione di domani sono emersi tutti in queste ore. Prima di tutto quello della “Banca di investimenti per il sud” è un gioco di parole escogitato da Conte e Di Maio per far digerire un’operazione di puro salvataggio. E quindi non giustificabile rispetto alla vulgata 5 Stelle “basta fare regali ai banchieri” che è stata la colonna portante nella campagna contro il governo Renzi e le politiche del 2013. Sono stati messi sul tavolo più di un miliardo, 900 milioni dello Stato e altri 400 dal Fondo interbancario. Del resto, come ha spiegato Bankitalia, “la liquidazione” della Banca sarebbe stata un’operazione assai più onerosa e con “rilevanti ricadute sull’economia e sul risparmio locale per non parlare di un possibile effetto contagio a causa di una crisi di fiducia in altre piccole banche del territorio”. Insomma, la Popolare va salvata, i suoi 600 mila clienti (di cui 100mila aziende), otto miliardi di depositi di cui circa la metà inferiori ai 100 mila euro e come tali protetti dal fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD). Insomma, la somma di una crisi bancaria e della crisi dell’Ilva, equivarrebbero a “perdere” la Puglia. Quindi avanti con il salvataggio. Ma non c’è dubbio che oltre a tutto questo, sul salvataggio della Popolare, sui modi e sui tempi, dell’operazione hanno giocato anche altri fattori meno tecnici: la Puglia andrà al voto entro maggio 2020 (da qui si spiega anche la svolta di Salvini che ha avviato qui ieri la sua campagna elettorale), una certa affettuosa “continuità territoriale” del premier Conte con la Puglia. “C’è da chiedersi perchè la Popolare di Bari - evidenzia il ministro pugliese Teresa Bellanova (IV) - non ha ancora fatto la conversione da Popolare a società per azioni che noi avevamo avviato nel 2015”. Una domanda buttata lì, non caso. Come altre che intervengono durante la giornata grazie anche alla memoria che Bankitalia ha allegato agli atti del Commissariamento consegnati a palazzo Chigi.

Sotto osservazione dal 2010

La Popolare è sottoposta ad accertamenti ispettivi dal 2010 con varie e ripetute “valutazioni parzialmente sfavorevoli” soprattutto per “carenze nell’organizzazione” e nei “controlli interni sul credito”. Già allora emergono i primi “rischi di liquidità e compliance”. In qualche modo le cose poi migliorano. Tanto che nel 2014 Bankitalia autorizza Bpb ad acquisire il controllo di Banca Tercas. E’ questa l'accusa che molti muovono a Via Nazionale che nel dossier spiega che l'obiettivo era quello di “salvaguardare i depositanti e rilanciare il piccolo istituto abruzzese”, ma anche quello di creare una dorsale adriatica creditizia. Viene anche fatta una due diligence. L’operazione prevede un contributo del fondo interbancario da 330 milioni. Poi “nel 2019 il Tribunale dell'Unione annulla la decisione UE sugli aiuti a Banca Tercas” (non fu aiuto di Stato) ma la Commissione europea si è appellata e siano ancora in attesa di un verdetto. Importate perchè da questo come da altre interpretazioni si arriverà a quella corretta sulle regole del Bail-in europeo. E’ un fatto che dopo Tercas nulla sembra aggiustarsi più nel più importante istituito di credito del sud. Bankitalia registra “malcontento della base sociale e richieste di vendita di azioni”. E l’istituto torna sotto osservazione. La Consob decide le prime multe (per due milioni). Quanto nel marzo 2017 Bankitalia chiede il cambio dei vertici lo fa perchè i conti sono sempre più in rosso (a fine anno mancano circa 500 milioni), la linea dei prestiti molto discutibile così come il i compensi al management. Si arriva così all’anno ancora in corso quando il bubbone della Popolare di Bari non è più un mistero per nessuno che segua anche solo distrattamente le pagine economiche dei quotidiani. All'inizio del 2019 Bankitalia registra “un vero e proprio stallo gestionale” per la conflittualità tra presidente e amministratore delegato. C’è un nuovo tentativo a metà anno. Ma l’esito è quello di queste ore. “I risultati, ufficializzati a dicembre - si legge nel report della Vigilanza di via Nazionale - evidenziano l'incapacità della nuova governance di adottare con sufficiente celerità ed efficacia le misure correttive necessarie per superare la stasi operativa e riequilibrare la situazione reddituale e patrimoniale della Bpb. Emergono inoltre gravi perdite patrimoniali che portano i requisiti prudenziali di Vigilanza al di sotto dei limiti regolamentari”.

Il buco nero del caso Tercas

Non c’è dubbio che il mistero della Popolare, su cui è da tempo aperto un fascicolo in procura, sia nel caso Tercas. Perchè via Nazionale autorizzò quella acquisizione visto che da quattro anni l’istituto pugliese non aveva più i conti a posto? Ma soprattutto, perchè oggi la Commissione europea dovrebbe dare il via libera ad un intervento dello Stato che è nei fatti un aiuto di Stato? Su questo fronte il ministro Gualtieri sa di poter giocare alla pari e senza sorprese con Bruxelles. Da via XX Settembre si mette quindi in evidenza come la Commissione “abbia appena dato il via libera a 2,6 miliardi di euro pubblici tedeschi per salvare la banca NordenLB”. E come la vicenda Tercas sia ancora sub iudice perchè pende il ricorso dell’ex commissario Vestager. In ogni caso, esistono dei casi fondati in cui è corretto aggirare il Bail-in. Tutto dipende da come vengono scritti i provvedimenti. “Mentre una bugia fa il giro del mondo, la verità è ancora lì che si allaccia le scarpe” diceva ieri Renzi citando Mark Twain. Italia Viva ha detto quello che doveva sulla Popolare. Ora è primario salvare i correntisti. “Certo, vorrei ricordare che nel 2015 il mio governo fu massacrato perchè erano ‘amici dei banchieri’. Peccato che noi non si sia mai dato un euro ai banchieri. Anzi. Qui vengono messi sul tavolo un miliardo e 300. Lo dico ai 5 Stelle, ovviamente: a proposito di coerenza e di memoria”. Non sarà un passaggio indolore la conversione del decreto per il salvataggio della Popolare Bari.