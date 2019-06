[Il caso] Il governo appeso ai giochi… invernali. Olimpiadi: Milano e Cortina a caccia all’ultimo voto

Si spera che oggi, almeno per un giorno, almeno fino alle 18 smettano di litigare e infilarsi dita negli occhi e facciano il tifo per il Paese che dovrebbero governare. Si spera. "Se non sbagliamo noi, vinciamo" ha avvisato col solito sarcasmo Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega allo sport. Forse è per questo che la candidatura del ticket Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026 è stata tenuta abbastanza "bassa" in questi giorni: vedi mai che salta fuori qualche altro "meccanico" in qualche officina del paese che Alessandro Di Battista spaccia come oracolo e i 5 Stelle dicono no grazie, noi le Olimpiadi non le vogliamo, sono calamita di guai e debiti. Roma 2024 saltò tre anni fa perché il meccanico di fiducia del Dibba (come da lui stesso scritto in un libro) avvisò che i Giochi a Roma non solo non servivano ma sarebbero stati dannosi. Sappiamo bene, e non da oggi, quanto sarebbero serviti quei soldi e quei fondi per avere una Capitale più vivibile.

Il partito del "Sì"

Memori di quel disastro di immagine, strategia e capacità di governare, stavolta, le varie delegazioni – Coni, Regione Lombardia, Regione Veneto, provincia di Trento e Bolzano - hanno lavorato pancia a terra e molto in silenzio per arrivare fino ad oggi evitando di scatenare dibattiti, discussioni ed inevitabili partiti del Sì o del No. Non è solo questione di Olimpiadi, Giochi, investimenti, crescita ed effetto volano sul pil. Oggi da quel verdetto che arriverà intorno alle 18 quando Thomas Bach, presidente del Cio, dirà chi ha vinto tra Italia e Svezia, dipende anche, per un po’, la sopravvivenza del governo Conte. E quindi la durata della legislatura e la capacità di evitare la procedura d’infrazione europea e di alzare uno scudo contro la speculazione. "Se vinciamo, il governo va avanti. Altrimenti, sarà un motivo in più per chiudere il prima possibile" ammette una fonte di governo. In quota Lega. Non è un caso se a Losanna da ieri sono schierati i sottosegretari Giorgetti (Lega), Valente (M5s), Giovanni Malagò e i vertici del Coni, i governatori di Lombardia e Veneto, i sindaci coinvolti a cominciare da Beppe Sala e oggi arriverà anche il premier Conte che porterà con sé il videomessaggio del Presidente della Repubblica. L’Italia mette in campo la sua squadra migliore per portare a casa le Olimpiadi. Ma tiene lontani i due vicepremier. Salvini, magari, sarebbe anche andato. Malagò fa sapere di averci parlato per telefono, “gli ho detto di essere ottimista”. Poi un giorno scriveremo se e quanto questa stagione del cambiamento ha fatto bene allo sport smembrando il Coni e riportando sotto il cappello della politica e della nuova struttura “Sport e Salute” lo sport e il suo tesoretto da 400 e passa milioni.

Instabilità di governo, fattore di rischio

“Il nostro dossier è talmente migliore che mi aspetto ci attaccheranno su questioni che non c’entrano” ha ammesso Giorgetti che è pronto a rispondere, per dire, “sulla instabilità del governo e su Torino 2006, per questo era importante che la ex sede dei giochi invernali, sulla vicinanza nel tempo e la legacy degli impianti. Per questo era importante ci fosse anche Torino”. Le titubanze della sindaca Appendino un anno fa hanno invece impedito che fosse il tridente in rappresentanza di tutto l’arco alpino a correre per i Giochi 2026. E Luigi Di Maio non ha mai smesso di ripetere: “Non costruiamo cattedrali nel deserto”. Impossibile, tra l’altro, con la nuova policy del Cio. Diciamolo chiaro: vincere oggi sarebbe un bel riscatto per l’Italia del fare; perdere vorrebbe dire che la fama del governo dei No ha preso il sopravvento anche all’estero. Insopportabile per la Lega e Salvini.

Gli 82 membri del Cio

L'ultimo esame per ottenere i Giochi invernali 2026 è oggi, nel salone della Swiss Tech convention una prima sessione di presentazioni stamani, la seconda e ultima oggi pomeriggio alle 14 e 45. Alle 16 gli 82 membri del Cio, , un parterre variegato di reali, presidenti di federazioni e comitati, ex atleti e personalità di spicco, voteranno. Alle 18 il presidente Bach aprirà la busta con il vincitore. Il quorum è fissato a 41 voti, in caso di pareggio si prosegue a oltranza. Gli indecisi pare siano ancora “un numero discreto” ha rivelato Malagò, una decina circa. E l’ultima notte è stata dedicata più che al riposo, alle telefonate e al pressing nelle diverse cene di gala. “Abbiano buone sensazioni” dicono fonti del Coni. Ma poi l’urna sappiamo che può giocare sempre brutti scherzi. Ne sa qualcosa il sindaco Sala che nonostante i favori della vigilia a novembre 2017 perse il trasferimento a Milano, causa Brexit, dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, per colpa di un sorteggio.

Le osservazioni critiche

Dunque la sfida finale è a due, Milano-Cortina contro Stoccolma-Aare. Calgary, la favorita, si è ritirata in corsa. Il sindaco Sala, che consoce bene i due dossier, sostiene che “l’unico vero vantaggio per gli svedesi è che sono all’ottavo tentativo di organizzare le Olimpiadi invernali e il rischio che prima o poi gliele diano è consistente”. Nel rush finale Milano-Cortina contano “25 osservazioni critiche” contro le 45 di Stoccolma. Quasi il doppio. La più grave è che il comune di Stoccolma non ha voluto siglare il contatto con il Cio in caso di assegnazione perché avrebbe potuto solo “affittare le strutture sportive e assicurare i servizi pubblici come se fosse un qualsiasi altri evento in città”. Il contratto sarebbe stato quindi firmato dal comune di Aare (ma non di Stoccolma) e il Cio. Lo stesso disimpegno che affossò Roma (la sindaca raggi) nell corsa ai Giochi 2024.

Nel dossier italiano invece gli amministratori locali, i governatori di Lombardia e Veneto, i sindaci di Milano, Verona (sede della cerimonia finale), ma anche la Valtellina con Livigno e Bormio, il Trentino con Baselga di Pinè e val di Fiemme e Anterselva hanno fatto squadra e fin dal primo giorno garantito il loro impegno politico, economico, entusiasmo ed esperienza. Sala, ad esempio, può calare l’asso di Expo che è stata la storia di un successo.

I costi

Nel dossier italiano si parla di un costo totale dell’operazione pari a un miliardo e 362 milioni. I ¾ della spesa sono finanziati dal Cio (circa un miliardo), 243 milioni sono gli investimenti nelle infrastrutture (a carico dei 4 enti territoriali), circa 120 milioni i costi operativi. Extra dossier sono i 402 milioni per la sicurezza che sono a carico dello Stato. Il Cio ha molto apprezzato il progetto italiano che coinvolge 14 luoghi di gara di cui sei già pronti, quattro da ristrutturare, tre “temporanei” e solo una da realizzare ex novo, il Palaitalia sede del torneo di hockey maschile (a Milano, in zona Santa Giulia, spesa prevista 61 milioni, tutto denaro privato).

Mai più cattedrali nel deserto

Le “preoccupazioni” dei commissari sul dossier italiano riguardano lo sdoppiamento dello sci (a Cortina le donne, a Bormio gli uomini) che potrebbe incrementare i costi operativi e creare disagi agli addetti ai lavori. Gli stesso commissari hanno però riconosciuto che “entrambi le sedi sono di primo livello”. Altri dubbi riguardano la pista di bob a Cortina e l’anello per il pattinaggio velocità a Baselga di Pinè in Trentino: chi gestirà questi impianti dopo i Giochi? Le nuove policy del Cio infatti pretendono che la maggioranza degli impianti siano già esistenti, prediligono le ristrutturazioni e dicono no in maniera tassativa alle “cattedrali nel deserto”. Regole inaugurate tre anni fa, quando Roma era ancora in corsa per i Giochi del 2024.