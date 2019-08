Comunque vada sarà un disastro, ma se il governo M5S-Dem salta da uno di Pd ne nascono due

Se entro domani (domenica) non vi sarà una svolta radicale (un nuovo incontro tra Di Maio e Zingaretti, la partenza dei tavoli programmatici di entrambi i due partiti, la mai trovata, sintonia, sintonia sul nome di un premier e di una squadra di governo da portare a Mattarella martedì), il tentativo di accordo – e, dunque, di governo – tra Pd e M5S si potrà considerare definitivamente archiviata. Forse nascerà un governo Lega-M5S bis, senza Conte e, magari, con Di Maio premier, che porterà avanti la legislatura (ma per quanto tempo ancora?), forse si correrà verso il voto. Una cosa è certa: le conseguenze, dentro il Pd, saranno pesanti, se non devastanti, e la scissione di Renzi e dei suoi, la rottura definitiva, quella che porterà alla fine del Pd per come lo abbiamo conosciuto finora diventerà irreversibile. Insomma, forse non nascerà un nuovo governo giallorosso, ma di certo, dal Pd, nasceranno, causa la rottura interna, due partiti: uno degli ‘zingarettiani’ e uno dei ‘renziani’. Un vero terremoto dentro un centrosinistra che, ormai, di fatto non esiste più: quello che ancora c’è, in giro, di Mdp e LeU verrà riassorbito dal Pd di Zingaretti e quello che ancora c’è, in giro, di centristi e moderati alla destra del Pd verrà fatalmente riassorbito dal nuovo partito a trazione renziana. Insomma, la crisi di governo forse non finirà male per gli altri attori sulla scena politica nazionale (Salvini, Di Maio), ma di certo finirà malissimo per il Pd. O come si chiamerà. Perché, in ogni caso, Renzi la sua scissione la farà, e presto. Se potrà farla accusando Zingaretti di non aver voluto condurre in porto la trattativa con i pentastellati, meglio, avrà una freccia (polemica) in più, nell’arco. Se, invece, il governo giallorosso nascerà, prima fingerà di appoggiarlo e, poi, una volta che assicuratosi che la legislatura continui, inizierà a sparargli contro e prepararla comunque la rottura interna, dovendo solo decidere il timing di quando farla. Insomma, parafrasando il noto detto, per il Pd e il suo futuro, “comunque vada sarà un disastro”, non un successo.

Il tentativo di formare un governo Pd-M5S perde quota

Dopo la cena dell’altra sera, a casa Spadafora (menù pizza), tra Zingaretti e Di Maio le posizioni non solo non si sono avvicinate, ma anzi si sono allontanate, tra Pd e 5Stelle. Il primo, Zingaretti, insisteva sul “governo di svolta”, sul fatto che “serve discontinuità” (quindi ‘no’ a un Conte bis), con relative richieste di abiure per le ‘leggi Salvini’ votate, sempre, dall’M5S. Di Maio insisteva sul Conte bis e si incaponiva a non voler fornire rose di nomi alternativi, anche se i toni sembravano assai meno ultimativi di ieri. Insomma, non se ne viene a capo. L’altro tema sensibile, e dal quale non se ne esce, neppure con gli spergiuri di tutti è che, per Zingaretti, l’M5S sta seguendo la ‘politica dei due forni’ (da un lato tratta ufficialmente con il Pd, dall’altro tratta riservatamente con la Lega), teoria messa in pratica, peraltro, da Di Maio già durante la crisi dell’anno scorso (con tanto di Pd che rimase, già allora, a palmo di naso).

Anche i 5Stelle, però, sono zeppi di problemi in casa

Anche i 5Stelle hanno il problema della fronda interna (Di Battista, Paragone, Buffagni) che vuole ricucire con la Lega e della base social in rivolta contro ogni accordo con il “partito di Bibbiano” mentre i capi storici (Grillo e Casaleggio jr.). A complicare le cose c’è l’ormai certo voto sulla piattaforma Rousseau, che dovrebbe validare l’accordo e dove gli anti-dem potrebbero avere la meglio. E ci sono anche le mosse ambigue di Di Maio: non si fida di un Pd ‘balcanizzato’ dove non sai mai, ogni giorno, chi comanda (la risposta è: Zingaretti il partito, Renzi i gruppi…), ma potrebbe aver insistito tanto sul nome di Conte per bruciarlo e per preservare il suo, come premier o ministro, in qualsiasi governo che possa nascere, con il Pd o con la Lega. Insomma, Di Maio, cui Salvini sta promettendo mari e monti, a partire dalla poltrona di palazzo Chigi, pur di non perdere il Viminale e la possibilità di restare attaccato al governo, è tentato dal preferire il certo (programma e squadra già collaudati, quelli con la Lega) all’incerto (programma e squadra con il Pd da cui la sua posizione potrebbe uscire assai indebolita).

Infine, i 5Stelle – ma più la pancia dei gruppi parlamentari che Di Maio - da un lato vorrebbero il governo con il Pd (in disprezzo a Salvini) dall’altro non si fidano del Pd e, quasi quasi, pensano che tornare con la Lega sia più facile.

Ma è Di Maio il vero scoglio sulla strada del governo giallorosso. Tanto che la frase che tutti, in primo luogo Mattarella, si aspettavano, “siamo disponibili a un confronto col Pd”, il leader pentastellato continua a non pronunciarla. Perché anche un patto col nemico parte da un reciproco “riconoscimento”. E Di Maio non vuole darlo.

Il clima, al Nazareno, è plumbeo. Zinga chiama Renzi

Ma le prospettive si fanno funeste anche al Nazareno, dove il clima diventa teso, se non plumbeo. “Io mi auguro che non esista, dopo tutto quello che è successo, l’ipotesi di un doppio forno, e ho fiducia che non sia così perché altrimenti sarebbe una cosa molto grave dal punto di vista della trasparenza della politica”, dice secco Nicola Zingaretti, il quale, per correttezza, ha anche telefonato a Matteo Renzi: “Ho detto a Di Maio che, per il Pd, togliere dal tavolo il nome di Conte è una condizione irrinunciabile e prioritaria” e sembra che Renzi, laconico, abbia detto “Hai fatto bene”.



La sintesi dello stallo nelle trattative sono le parole che Zingaretti ha comunicato ai più stretti collaboratori: “Ora dipende solo da loro. Noi ci siamo e teniamo aperto il Nazareno anche nel week end per lavorare sul programma”. Infatti, una nota del Nazareno fa sapere che i tavoli (del Pd) sono aperti e domenica partiranno i vari gruppi di lavoro.

Al Nazareno la mettono così: “Di Battista evoca il voto, Grillo scende in campo per dire che il punto fermo nella trattativa è Conte, Di Maio lo propone ma senza fare le barricate, i loro gruppi parlamentari spingono all’accordo col Pd, mentre la base ci considera il demonio. È il quadro di una esplosione”. Proseguono al Nazareno: “È evidente che Di Maio sta tenendo aperto il forno con la Lega. E comunque sia in un caso sia nell’altro deve togliersi di mezzo Conte”. Analisi supportata da contatti informali che qualcuno ha avuto con i maggiorenti della Lega, ricevendo conferme che la grande offerta è stata recapitata: quella di un nuovo Governo gialloverde guidato proprio da Luigi Di Maio, con Salvini che resta ministro dell’Interno, ma rinuncia alla casella di vicepremier. E Conte nominato commissario europeo. C’è anche un timing ben preciso, così risulta al Nazareno, dopo il quale sarà presa la decisione, ovvero dopo la mattina di lunedì quando sarebbe previsto un ultimo contatto con gli ambasciatori di Salvini.

Le certezze di Marcucci e i molti dubbi di Orlando…

Ovviamente, nel Pd, a recitare la parte dei principali e ultimi sostenitori del governo giallorosso, sono i renziani. Ottimista è il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci: “Ieri con la delegazione del M5S abbiamo stabilito un percorso per arrivare ad un accordo di governo serio e responsabile. Il confronto va avanti esattamente nelle modalità stabilite. Siamo convinti che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un governo al Paese”.

Ma nel Pd il fuoco di fila grillino e il silenzio di Di Maio stanno facendo nascere più di una perplessità. “Io penso che la nostra sia una posizione seria. Verificare le condizioni e, se non ci sono, voto. Molto laicamente”, scrive su Twitter Andrea Orlando, vicesegretario del Pd e tra i protagonisti della trattativa di queste ore, con i capigruppo pentastellati.

Orlando, sempre su Twitter, aggiunge: “Cos’ha di nauseante l’ipotesi di un Conte bis con impronta di centrosinistra? Non c’è niente di nauseante. Ci sono cose percorribili e altre no. L’unica cosa che non si può fare è cambiare ogni 6 ore le carte in tavola”. Sempre su Twitter, poco prima ancora aggiungeva: “L’altro ieri c’erano i 10 punti tassativi. Ieri alle 14 il taglio dei parlamentari. Alle 21 Conte o morte (questione non posta alle 14). Così è molto complicato. Un confronto serio, ordinato e senza furbizie è l’unica via per dare un governo al Paese”, conclude.

Ma tanto per capire che l’aria si sta per chiudere, nel Pd, ecco il commento di Maria Elena Boschi, avvicinata dall’Ansa al Ciocco, in Garfagnana, nell’ultimo giorno della scuola di politica di Matteo Renzi: “La trattativa la gestisce Zingaretti, sulla base della linea stabilita in direzione, ed è lui ad aver detto no all’ipotesi di un governo Conte bis”. Come a dire: se la trattativa fallisce e il governo non nasce, la colpa è di Zingaretti che rifiuta il Conte bis, mentre noi renziani eravamo pronti a ‘berci’ anche quello…

Così come è la crisi palese scoppiata nel Pd ad accendere le micce dello scetticismo nel Movimento. C’è poco da fare: il “fattore Renzi” che nel famoso audio annuncia la scissione. In fondo, per la base dei Cinque stelle, e forse i vertici, è meglio il voto. Insomma, il giorno dopo le consultazioni andate a vuoto è ancora un giorno andato a vuoto. A martedì, quando Mattarella suonerà la campanella dell’ultimo giro, mancano solo due giorni. “Troppo pochi”, scuotono la testa, sconsolati, al Nazareno. Chi più (i renziani), chi meno (gli zingarettiani). I quali, uniti – ma per finta – per un giorno, presto si divideranno.