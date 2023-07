Roma, 15 lug. (askanews) - "Quando chiediamo la separazione delle carriere non c'è nulla contro i magistrati, è un modo per avere un processo giusto e per innalzare il ruolo giudicante perché possa essere davvero al di sopra delle parti". Lo ha detto Antonio Tajani nel suo discorso al Consiglio nazionale subito dopo l'elezione a segretario di Fi.